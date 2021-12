Niepewna przyszłość Michała Kubiaka w kadrze. Prezes PZPS zabrał głos

Michał Kubiak w ciągu ostatnich kilku lat zmagał się z chorobami i kontuzjami. Podczas mistrzostw świata w 2018 roku cierpiał na odmiedniczkowe zapalenie nerek, przez co opuścił mecz z Argentyną. Kolejne kłopoty pojawiły się w trakcie tegorocznych igrzysk olimpijskich, a kapitan reprezentacji ze względu na kontuzję pleców nie zagrał z Iranem i zanotował jedynie kilka minut gry w starciu z Włochami.

Co z przyszłością Michała Kubiaka?

Po mistrzostwach Europy, na których Biało-Czerwoni zdobyli brązowy medal, Kubiak był pytany o swoją przyszłość w kadrze. – Jeszcze nie zdecydowałem. Muszę zastanowić się nad swoim zdrowiem. Pozwólcie państwo, że podejmę tę decyzję w spokoju, a nie w emocjach po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” – mówił w rozmowie ze Sport.pl. Siatkarz przypomniał wówczas, że ma dopiero 33 lata. – Wiem, że niektórzy mnie tu już nie chcą widzieć, ale są zawodnicy, którzy grali do „40”. Ja taki stary nie jestem i się nie czuję – deklarował.

Od tej wypowiedzi minęło już kilka miesięcy, a przyszłość Kubiaka w kadrze wciąż stoi pod znakiem zapytania. – Michał Kubiak powiedział już wprost przed wyborem szkoleniowca, że chciałby trochę odpocząć i podreperować zdrowie, bo widzi, że on musi być w 100 proc. zdrowy, by dać kadrze wszystko, całe serce do walki – przypomniał Sebastian Świderski.

Jak dodał prezes PZPS, temat przyszłości kapitana reprezentacji będzie poruszany w trakcie rozmowy z nowym sztabem szkoleniowym, który prawdopodobnie poznamy do 12 stycznia. Do tego czasu PZPS przeanalizuje wszystkie zgłoszenia i wyciągnie wnioski z rozmów przeprowadzonych z kandydatami na trenera reprezentacji.

