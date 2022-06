Wyjaśniła się przyszłość reprezentantki Polski. Siatkarka podjęła kluczową decyzję

Maria Stenzel przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Siatkarki mają już za sobą dwa turnieje Ligi Narodów, po których zajmują 9. miejsce, jeden punkt za znajdującą się w strefie play-off Tajlandią. Libero naszej kadry prezentuje się na parkiecie wyśmienicie, o czym świadczy fakt, że jest jak na razie najlepszą broniącą i czwartą przyjmującą turnieju.

Maria Stenzel zostaje w Grupa Azoty Chemiku Police

Grupa Azoty Chemik Police poinformował, że Maria Stenzel przedłuży kontrakt z klubem. Reprezentanta Polski wygrała w barwach tej drużyny swoje pierwsze złoto w karierze i nie chce na tym zakończyć. – W dniu podpisania kontraktu, rok temu, powiedziałam: jeśli chce się zdobyć mistrzostwo Polski, to Chemik daje największą na to szansę. Mam pierwsze złoto w karierze i to coś, co zapamiętam do końca życia. Wiem, że w Policach toczyć będą się najważniejsze mecze w przyszłym sezonie. Cieszę się, że będę ich częścią – powiedziała libero w rozmowie z klubowymi mediami.

Maria Stenzel błyszczała w tym sezonie na parkietach Tauron Ligi. Polka wystąpiła w 28 spotkaniach ligowych sezonu 2021/22. Na koniec rozgrywek okazała się najlepiej przyjmującą siatkarką (61,70% pozytywnego odbioru). Nic dziwnego więc, że obie strony chcą kontynuować współpracę. Na pozostanie w Chemiku Police zdecydowała się również Martyna Łukasik, która ma już na swoim koncie 3 mistrzostwa, 3 puchary i Superpuchar Polski. – Czuję stabilizację i cieszę się, że znalazłam ją w Chemiku – mówiła w rozmowie z klubowymi mediami.

