Dramat młodej gwiazdy reprezentacji Polski. „Wszystko się zawaliło”

Już 23 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet. Podopieczne Stefano Lavariniego powalczą, by wypaść lepiej niż w Lidze Narodów, aczkolwiek będą musiały walczyć nie tylko z rywalkami, lecz również własnymi problemami. Takim jest na pewno kontuzja Martyny Czyrniańskiej, przez którą ominie ją mundial. Siatkarka nie ukrywała, że początkowo załamała się tym zbiegiem okoliczności.

Martyna Czyrniańska ominie mistrzostwa świata z powodu kontuzji

– Przez pierwsze dwa dni płakałam, bo nie mogłam się z tym pogodzić. Nagle wszystko się zawaliło… Ale zdrowie jest najważniejsze – powiedziała przyjmująca w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Zawodniczka Chemika Police zdradziła też, z jakim urazem walczy. – Naderwanie mięśnia prostego brzucha. Naderwała się ponad połowa, a taki uraz potrzebuje czasu – dodała.

Początkowo zastanawiano się, czy Czyrniańska zdąży dojść do pełni sił przed mundialem, ale jak się okazuje, nie było nawet blisko. Siatkarka musi się rehabilitować do końca września, a potem dopiero powoli wracać na wyższe obroty treningowe. Może być więc tak, że przyjmująca dojdzie do odpowiedniej dyspozycji fizycznej dopiero w momencie, gdy zakończą się mistrzostwa świata.

18-latka przyznała, że ostatni sezon był dla mnie bardzo wymagający zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Nie omijały ją kontuzje, a do tego musiała zdać maturę. – Może nie stresowałam się samymi egzaminami, ale cały czas miałam w głowie, że ten obowiązek przede mną. Dużo się działo i nie było czasu na odpoczynek – wyjaśniła.

