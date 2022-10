Legendarny siatkarz potrzebuje pomocy. Walczy z nowotworem

Tomasz Wójtowicz, czyli mistrz świata z 1976 roku, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Montrealu 1976 i wielokrotny srebrny medalista mistrzostw Europy walczy o swoje zdrowie i życie.

Nominowany do grona ośmiu najlepszych siatkarzy świata i amerykańskiej Volleyball Hall of Fame rozgrywa teraz swój najważniejszy mecz w swoim życiu. Tym razem jego przeciwnikiem jest nowotwór.

Zbiórka na leczenie i rehabilitację

Na leczenie byłego sportowca potrzebna jest ogromna suma pieniędzy, dlatego za zgodą Tomasza Wójtowicza i jego najbliższych Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki zorganizowała zrzutkę.

„Fundusze pozyskane dzięki prowadzeniu akcji przeznaczone zostaną w całości na leczenie i rehabilitację” – czytamy w opisie.

W momencie pisania tego artykułu na zrzutkę wpłacono 1185 złotych z potrzebnych 50 tysięcy. Zbiórka potrwa jeszcze przez 89 dni. Dla najhojniejszych darczyńców Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza przygotowała nagrody – książkę „Tomasz Wójtowicz. Szczęście wisi na siatce” z autografem.

Osiągnięcia Tomasza Wójtowicza

Tomasz Wójtowicz urodził się 22 września 1953 roku w Lublinie. Pierwsze kroki stawiał w klubach lubelskich. Z wielką siatkówką zetknął się w Avii Świdnik oraz Legii Warszawa. Później występował w barwach Edilcuoghi Sassuolo, Santal Parma, Granarolo Ferrara oraz Familia Città di Castello.

W jego klubowych osiągnięciach znajduje się m.in. 2x mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Polski, brązowy medal Mistrzostw Polski, czy też Puchar Europy Mistrzów Krajowych zdobyty w klubie Santal Parma.

Tomasz Wójtowicz Został nominowany do nagrody dla siatkarza stulecia w wielkim plebiscycie organizowanym przez FIVB. W ogłoszonym przez Światową Federację Piłki Siatkowej plebiscycie na najlepszego siatkarza świata XX wieku znalazł się w finałowej ósemce. Ponadto w 2002 roku jako pierwszy Polak trafił do International Volleyball Hall of Fame mieszczącej się w amerykańskim Holyoke. W 2021 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

