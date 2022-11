Wybrano zawodnika miesiąca PlusLigi. Zwycięzca mógł być tylko jeden

W październiku oglądaliśmy wiele ciekawych spotkań i hitów w PlusLidze. Po siedmiu kolejkach w minionym miesiącu liderem jest Jastrzębski Węgiel, który wygrał wszystkie spotkania i ma na koncie 21 punktów. Tuż za nim plasuje się Asseco Resovia, która ma tyle samo zwycięstw, ale jedno „oczko” mniej. Ostatnie miejsce na podium dość nieoczekiwanie zajmuje Stal Nysa z dorobkiem 16 pkt.

Dopiero w siódmej kolejce zespoły z dołu tabeli, czyli LUK Lublin oraz Barkom Każany Lwów wygrały swoje pierwsze mecze w tym sezonie. Lublinianie rozbili BBTS Bielsko-Biała, a Ukraińcy dość niespodziewanie triumfowali w starciu z PGE Skrą.

Zawodnik miesiąca PlusLigi

Przedstawiciele PlusLigi zdecydowali, który zawodnik w październiku najbardziej się wyróżniał na tle pozostałych siatkarzy. W serwisie plusliga.pl czytamy, że „wybór mógł paść tylko na niego”. Siatkarzem miesiąca w polskiej lidze siatkówki został nie kto inny tylko Stephen Boyer – atakujący Jastrzębskiego Węgla.

Francuz przed rokiem został mistrzem olimpijskim ze swoją reprezentacją. Do PlusLigi trafił w 2021 roku, ale nie błyszczał, tak jak teraz. Wszystko przez to, że przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla po kontuzji, co więcej również grając w polskiej lidze często zdarzały mu się urazy. Boyer miał również na koncie różne wybryki, w tym niestawienie się do klubu po przerwie świątecznej.

Odmieniony Boyer w nowym sezonie PlusLigi

Po zeszłorocznych kontuzjach i problemach Boyera nie ma już śladu, co dziś widać w jego postawie na boisku. W wygranym 3:2 spotkaniu o Superpuchar Polski zdobył 23 punkty, w PlusLidze notuje znakomite występy i dwucyfrowe zdobycze punktowe oraz trzy razy był wybierany MVP spotkania.

W serwisie plusliga.pl rozłożono jego występy na czynniki pierwsze. W premierowym meczu sezonu 2022/2023 z GKS Katowice zdobył 14 punktów i miał 50-procentową skuteczność. Z Indykpolem AZS Olsztyn uzbierał 26 punktów i 67 proc. skuteczności, z LUK Lublin 22 pkt, i 73 proc. skuteczności, a z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 15 punktów i 52 proc. skuteczności.

