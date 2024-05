ZAKSA zyskuje cennego gracza reprezentacji Polski. Ma za sobą udany turniej VNL

Środkowy reprezentacji Polski otrzymał szansę występów w pierwszej części sezonu kadrowego. Trener Nikola Grbić zabrał Mateusza Porębę na turniej Ligi Narodów do Turcji, odważnie stawiając na mającego 24 lata zawodnika.

PlusLiga: Mateusz Poręba odchodzi z PGE GiEK Skry Bełchatów

Widać, że Poręba korzysta z faktu, że w sezonie klubowym mógł współpracować z Grzegorzem Łomaczem. Obaj panowie dobrze się rozumieją, co przełożyło się również na współpracę w sezonie reprezentacyjnym. Poręba zaliczył całkiem udany turniej VNL w Turcji, bez kompleksów wpasowując się w drużynę trenera Nikoli Grbicia.

Na otwarcie nowego tygodnia poinformowano o przyszłości klubowej środkowego kadry. Wypożyczenie do Bełchatowa dobiegło końca, PGE GiEK Skra przekazała, że siatkarz wraca do Kędzierzyna-Koźla.

– Ten rok był dla mnie niesamowity i bardzo żałuję, że to był tylko rok. Przez cały sezon zrobiłem duży progres, ale przede wszystkim czułem ogromne wsparcie od zarządu, drużyny, kibiców, a także partnerów biznesowych. Cieszę się, że mogłem reprezentować barwy tak utytułowanej drużyny – przyznał na pożegnanie z Bełchatowem siatkarz.

Co ciekawe, po sporym zamieszaniu związanym z podpisywanymi przez Porębę umowami przed startem sezonu 2023/24, nie do końca było wiadomo, czyją własnością zawodowo jest zawodnik. Ostatecznie doszło do polubownego porozumienia i wypożyczenia. Poręba w sezonie 2024/25 będzie miał zatem okazję zadebiutować jako siatkarz ZAKSY, już w pełni oficjalnie.

Kto będzie grał w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

Co do kędzierzyńskich przymiarek, nieoficjalnie mówi się o kilku ciekawych nazwiskach, które trafią do ZAKSY. W zespole zostają m.in.: rozgrywający Marcin Janusz, środkowy David Smith oraz libero Erik Shoji. Do drużyny mają za to dołączyć np. przyjmujący Igor Grobelny (ostatnio Projekt Warszawa) czy Rafał Szymura (były siatkarz Jastrzębskiego Węgla). Największym hitem ma być za to zakontraktowanie Bartosza Kurka.

W każdym z przypadków zastrzeżenie dotyczy poukładania kwestii finansowych, w obliczu wypowiedzenia umowy z klubem przez mocnego sponsora, tj. Grupę Azoty.

