Polak jest najlepszy na świecie! Popisowy występ gwiazdy Jastrzębskiego Węgla

Środkowy mistrzów Polski z Jastrzębia-Zdroju nie ma zamiaru zwalniać tempa. Co ciekawe, w poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel również miał okazję mierzyć się z SVG Lüneburg w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Wówczas Norbert Huber zdobył 18 punktów, choć brylował głównie w ofensywie. Tym razem pokazał klasę w bloku.

Norbert Huber zatrzymał SVG Lüneburg. Świetny występ środkowego!

Spoglądając na statystyki środowego meczu, Huber utrzymał ten sam pułap punktowy. Ponownie 18 punktów po stronie środkowego JW oraz reprezentacji Polski. Rewelacyjnie Hubert spisał się w elemencie bloku, zdobywając aż dziewięć punktów.

Mistrzowie Polski mieli pewne problemy na terenie SVG Lüneburg. Zaczęło się od niespodziewanie przegranego seta na przewagi 24:26. Finaliści dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów wrócili jednak na właściwe tory w kolejnych odsłonach. Być może nie była to siatkówka z najwyższego, możliwego poziomu, ale kolejne trzy sety lider PlusLigi wygrał kolejno 25:19, 25:19 i 25:23.

Huber swoimi dziewięcioma blokami po raz kolejny potwierdził, jak mocnym jest graczem w tym elemencie. Niewykluczone, że Polak to największy ekspert w tej dziedzinie siatkarskich umiejętności na świecie. Nie jest to bowiem kwestia jednego czy kilku meczów, a utrzymujący się, wysoki pułap. Dość napisać, że Hubert to absolutny rekordzista pod względem bloków w PlusLidze w sezonie 2023/24. Wówczas stanęło na 149 – a wicelider tej klasyfikacji, Szymon Jakubiszak – miał ich 78. Przepaść.

Środkowy Jastrzębskiego Węgla lideruje również w obecnym sezonie ligowym w rankingu blokujących. Po 13 meczach ma już 42 sztuki na koncie. W Lidze Mistrzów jest równie solidnie ze strony Hubera. Polak jest na trzecim miejscu, ale warto dodać, że dwaj pierwsi w zestawieniu – mają dwa i trzy razy więcej meczów rozegranych za sobą. Huber w trzech meczach zebrał 15 bloków, co daje średnią 1,5 bloku na mecz. W czołówce rankingu taką średnią nie może pochwalić się żaden inny gracz występujący w LM.

