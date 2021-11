Piotr Żyła imponuje przed sezonem spokojem. Medal olimpijski? „Fajnie by było”

Już w sobotę reprezentacja Polski rozpocznie swoje zmagania w pierwszym konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Zawodnicy są zadowoleni z warunków, które panują na skoczni. Piotr Żyła ze spokojem podchodzi do wyzwań, które czekają na jego drodze. Przecież już za ponad dwa miesiące rozpoczną się zmagania na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Igrzyska olimpijskie w Pekinie. „Na spokojnie do tego podchodzę”

Piotr Żyła nie nastawia się na żadne konkretne wyniki w sezonie 2021/2022. Najpierw trzeba się skupić na pierwszym weekendzie, bo do igrzysk według polskiego skoczka „jeszcze daleko”. – Skocznia w Niżnym Tagile jest bardzo podobna do naszej z Wisły. Wiadomo, że fajnie było zaczynać u siebie, ale skoro zaczynamy w Tagile, to zaczynamy i też zrobimy swoje. Bez znaczenia, gdzie są zawody – powiedział w rozmowie ze Sport.pl doświadczony zawodnik.

35-letni Żyła nie nastawia się na żaden konkretny wynik podczas rozpoczynających się w lutym igrzysk olimpijskich. – Nie myślę sobie, że muszę ten medal mieć za wszelką cenę. Ale wiadomo, że chęci są. Fajnie by było! Jednak na spokojnie podchodzę. Bez napalania się – ocenił Polak. Zawodnik wspominał, że na IO w Pjongczangu z formą wszystko było dobrze, ale problem polegał na tym, że Żyła nie mógł się zorganizować i miał za dużo czasu wolnego.

Dla Żyły ważniejsze od igrzysk są mistrzostwa świata w lotach?

Piotr Żyła powiedział, że gdyby mógł wybrać jeden moment, w którym osiągnie, jak sam określa, „full gaz”, byłyby to mistrzostwa świata w lotach narciarskich. – One są mi najbliższe. Ale wcale się nie zastanawiam czy mam jakiś wybór, bo wiem, że to tak nie działa – stwierdził skoczek. – Loty bardzo lubię, bo one są inne od skoków, fajniejsze, większe. Zwłaszcza w Vikersund, na skoczni, która jest super. Ale ja nie mam wybierać, kiedy będę gotowy, tylko mam tak pracować, żebym był gotowy zawsze – dodał zawodnik.

Czytaj też:

Iniesta i Messi wrócą do Barcelony? Laporta: Nie wykluczam tego