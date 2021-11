Puchar Świata w Niżnym Tagile 20.11. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Na ten dzień fani skoków narciarskich czekali od marca. Po miesiącach wyczekiwania rusza kolejny sezon Pucharu Świata. Sezon wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszy raz od 2017 roku inauguracja odbędzie się w Rosji, a nie w Wiśle. Pod drugie będzie to sezon wielkich emocji, bo w kalendarzu znalazł się tradycyjnie Turniej Czterech Skoczni, ale także Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

Skoki narciarskie 2021/22. Wyniki kwalifikacji w Niżnym Tagile

Pierwsza rywalizacja na rosyjskiej skoczni zakończyła się bardzo dobrze dla Kamila Stocha, który po skoku na 135 metrów z dużą przewagą zwyciężył w kwalifikacjach. Zdecydowanie słabiej spisali się pozostali biało-czerwoni. Dawid Kubacki i Piotr Żyła lądowali na 110. metrze, co wystarczyło na zajęcie 36. i 39. lokaty. Skok na 104 metry zagwarantował Jakubowi Wolnemu 32. miejsce w kwalifikacjach. W sobotnim konkursie zobaczymy również Andrzeja Stękałę, któremu skok na 106 metrów zapewnił 42. lokatę.

O pechu może mówić Klemens Murańka, który po skoku na 100 metrów zajął 51. miejsce, czyli pierwsze, które nie dawało awansu do konkursu. Sztuka przebrnięcia przez kwalifikacje nie udała się również Stefanowi Huli, który po skoku na 98 metrów uplasował się na 56. lokacie.

Zaskoczeniem mogą być bardzo słabe próby Stefana Krafta, Timiego Zajca i Domena Prevca. Austriak lądował na 101. metrze, co wystarczyło mu na zajęcie 53. lokaty. O jedno miejsce wyżej rywalizację zakończył najmłodszy z braci Prevców, który do Rosji poleciał z powodu nieobecności starszego brata. 54. miejsce w kwalifikacjach zajął Timi Zajc. Tym samym żaden z nich nie awansował do sobotniego konkursu.

Skoki narciarskie 2021/22. Puchar Świata w Niżnym Tagile – transmisja w TV i online

Podczas sobotniego konkursu na dużej skoczni w Niżnym Tagile o punkty powalczy pięciu biało-czerwonych: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Andrzej Stękała.

Start konkursu zaplanowano na godzinę 16. Transmisja w TV będzie dostępna na antenie TVN oraz Eurosport 1. Skoki narciarskie będzie można oglądać również online. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem aplikacji player.pl.

Czytaj też:

Adam Małysz o faworytach rozpoczynającego się sezonu i celach Polaków. „Ostatnie miesiące były bardzo dobrze przepracowane"