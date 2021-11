„Ciepło jak c***”. Piotr Żyła opublikował wideo, które szybko stało się hitem internetu

W miniony weekend (20 i 21 listopada) rozpoczął się zimowy sezon w skokach narciarskich. Już po nim nasi zawodnicy postanowili wykorzystać czas wolny na intrygującą rozrywkę. Filmik nakręcony przez dwóch z nich został opublikowany na instagramowym profilu Piotra Żyły i szybko zaczął robić furorę w mediach społecznościowych.

Skoki narciarskie 2021/22. Piotr Żyła i Stefan Hula morsowali w Niżnym Tagile

O co dokładnie chodzi? Biało-Czerwoni jeszcze w poniedziałek trenowali w Rosji, w Niżnym Tagile, gdzie wcześniej startowali w zawodach. Po ćwiczeniach dostali trochę wolnego czasu i niemal całą grupą – bez Kamila Stocha – postanowili wspólnie spędzić ten czas. W związku z tym zdecydowali się na morsowanie.

Na Instagramie Żyły pojawił się filmik, na którym zostało uwiecznione całe zdarzenie. Widać na nim, jak właściciel profilu oraz Stefan Hula, czyli inny polski kadrowicz, rozbierają się do samej bielizny, a następnie wchodzą do specjalnie przygotowanego akwenu. Jakub Wolny i Andrzej Stękała nie zdecydowali się im towarzyszyć, ale uwiecznili ten moment. „Fajnie jest” – stwierdził na nagraniu mistrz świata z Oberstdorfu. „A teraz ciepło jest, czy co?” – zapytał go jeden z kolegów. „Ciepło jak c***” – odparł rozbawiony całą sytuacją Żyła.

„Rosyjskie all inclusive wygląda tak. Dlatego warto odwiedzić Rasyję” – napisał skoczek pod opublikowanym wideo. Jego post obejrzało już ponad 81 tysięcy razy. Pod nim odpowiedział mu inny polski kadrowicz, który ostatnio uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa. „Nie warto, nie kłam. Żebyś nie zachorował po tej zimnej wodzie. Uważaj, bo będziesz jadł tynk” – odpowiedział pod filmikiem Klemens Murańka. „Niech mi ktoś powie, że skoki narciarskie to nie jest sport, który mrozi krew w żyłach” – dodał Dariusz Michałowski, dziennikarz TVN.

Kiedy kolejny konkurs Pucharu Świata z udziałem Polaków?

Kilku kibiców wyraziło również zmartwienie ewentualnym przeziębieniem naszych skoczków. Ci już niebawem powinni znów ruszyć do boju. W piątek 26 listopada odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata, a w weekend (27-28 listopada) właściwe zawody w Ruce, w Finlandii.

instagramCzytaj też:

Adam Małysz o słabej formie Polaków w Niżnym Tagile. „Jeśli Stoch tak mówi, to coś w tym jest”