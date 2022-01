Piotr Żyła skaczący w... kaloszach. Zawodnik ironicznie skomentował swoją dyskwalifikację

Piotr Żyła podczas sobotniego konkursu w Willingen spisał się najlepiej z Polaków, a po skoku na 130 m był początkowo klasyfikowany na 14. miejscu. Po zawodach, podczas których przeprowadzono tylko jedną serię, okazało się, że „Wiewióra” zdyskwalifikowano. Podobny los spotkał Stefana Hulę, a w obu przypadkach chodziło o „nieregulaminowe” buty.

Jak się okazało, dyskwalifikacja Biało-Czerwonych to pokłosie protestu złożonego przez Stefana Horngachera, co w rozmowie z eurosport.pl potwierdził Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN. – Słyszałem o dwóch wersjach zarzutów jury. Według pierwszej nasi zawodnicy mieli używać nowego sprzętu, niezgłoszonego do startu. Fakt jest taki, że w 95 proc. to takie same buty, jakich używamy od początku sezonu. Czemu w 95? Bo doszło do drobnych modyfikacji. Drobnych, naprawdę – tłumaczył.

Piotr Żyła komentuje dyskwalifikację

Zamieszanie wokół swojego obuwia skomentował Żyła. Mistrz świata z Oberstdorfu dodał na Instagramie przerobione zdjęcie, na którym skacze w kaloszach. Jak stwierdził, jest to „najnowszy model na deszczowe warunki” . „Byłyby naprawdę bardzo fajne, ale co poniektórzy pozazdrościli, że skarpeta im mokła i uznali nagle, że w takich nie możemy skakać” – zażartował.

instagram

Jak się okazało, internauci docenili ironiczne podejście Żyły. „Podziwiam Cię za poczucie humoru nawet w takich sytuacjach” – napisała jedna z komentujących. „Butami się przejmował będziesz, jutro leć bez” – żartował ktoś inny. „Widzę, nie tylko mistrz świata, ale i mistrz Painta” – czytamy w kolejnym komentarzu.

