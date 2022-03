Kamil Stoch opublikował fotografię z Michalem Doleżalem i innymi. Zdjęcie i podpis mówią wszystko

Miniony sezon nie był udany dla Kamila Stocha. Dwa dni po ostatnim konkursie Pucharu Świata lider reprezentacji Polski postanowił pożegnać się z nim w specjalny sposób. Na jego Instagramie znajdziemy zdjęcie z wieloma postaciami, którym trzykrotny mistrz olimpijski postanowił podziękować.

Kamil Stoch opublikował grupowe zdjęcie po zakończeniu sezonu w skokach narciarskich

Kogo możemy zobaczyć na fotografii? Wykonano ją w Planicy, gdzie obecnych było kilkanaście osób z polskiego sztabu szkoleniowego, a także członkowie naszej reprezentacji. Stoch zaprosił do niej przede wszystkim samego Michala Doleżala, z którym łączyły go bardzo dobre relacje. Wiadomo już jednak, że czeski szkoleniowiec nie będzie prowadził ekipy Biało-Czerwonych w kolejnym sezonie.

Na grupowej fotografii widzimy natomiast Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, a także trenera Grzegorza Sobczyka. Pod zdjęciem dopisał natomiast obfite podziękowania.

Ciepłe podziękowania Kamila Stocha wobec sztabu Michala Doleżala i innych

„Dziękuję najlepszej drużynie, choć nie wszyscy są na zdjęciu. Dziękuję tym, którzy rozumieli mnie kiedy byłem trudny we współpracy, dziękuję za nasze sukcesy i błędy, bo one pomogły nam poznać prawdziwych przyjaciół. Dziękuję moim Sponsorom, którzy od lat deklarują współpracę, nawet kiedy odepnę narty. Dziękuję naszym kibicom, za każde słowo, komentarz, wpis w księdze, list. Dziękuję rodzinie, bliskim i tej Jedynej – za radości, smutki, emocje, euforię, stres, za to, jakim jestem człowiekiem. Sportowcami jesteśmy tylko chwilę” – napisał Stoch.

