Planica znów ugości skoczków narciarskich. O której i gdzie oglądać skoki dziś? Transmisja TV i online

Choć klasyfikacja generalna Pucharu Świata jeszcze nie ukształtowała się na dobre, to od dłuższego czasu pewne jest już, iż zwycięzcą Kryształowej Kuli za sezon 2022/23 został Halvor Egner Granerud. Na drugim miejscu plasuje się obecnie Stefan Kraft i wszystko wskazuje na to, iż niewystępujący z przyczyn rodzinnych Dawid Kubacki zakończy kampanię na trzecim lub czwartym miejscu. By nie wypaść z podium, kiepskie występy w Planicy musiałby zanotować Anze Lanisek, co jest mało prawdopodobne. Już dziś kwalifikacje.

Czas na finał tegorocznego sezonu skoków narciarskich

Można powiedzieć, że tegoroczny sezon dla polskiego kibica skoków narciarskich był bardzo przewrotny. Dawid Kubacki przez długi czas latał z żółtą koszulką lidera, jednak z biegiem czasu niezawodny Halvor Egner Granerud prześcignął Polaka w klasyfikacji generalnej i tak już zostanie do samego końca. Kamil Stoch nie powie, iż był to taki sezon, na jaki liczył, gdyż wiele konkursów było dla niego nieudanych i kończył je na niższych stopniach. Obecnie dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli plasuje się na 14. lokacie.

Zdecydowanie lepszy sezon miał Piotr Żyła, który przez jakiś czas startował jako piąty zawodnik, zgarnął w tym sezonie tytuł mistrza świata na normalnej skoczni Planicy. Ponadto trzykrotnie stawał na podium, choć nigdy nie udało mu się zwyciężyć konkursu Pucharu Świata. W tej chwili jest szóstym zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Pozostali zawodnicy: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek, Stefan Hula i Maciej Kot zajmują odpowiednio: 31., 35., 43., 49., 56. i ex-aequo 78. miejsca.

O której skoki narciarskie w Planicy dziś? Transmisja TV i online

Początkowo najlepsi zawodnicy na świecie mieli rywalizować na mamuciej skoczni w Planicy w czwartek 30 marca o godz. 10:30. W ostatniej chwili plany te uległy zmianie, ponieważ oficjalna strona internetowa FIS podała, iż start kwalifikacji został przesunięty na 10:00. Transmisję TV będzie można oglądać w Eurosporcie oraz online w Eurosporcie Extra w Playerze.

Czytaj też:

Najnowsze wieści w kwestii stanu zdrowia Marty Kubackiej. Członek PZN uchylił rąbka tajemnicyCzytaj też:

Thomas Thurnbichler grzmi i ostrzega. Zauważył wielkie niebezpieczeństwo