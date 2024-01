Legenda skoków z uznaniem o Thomasie Thurnbichlerze. Prosi o zaufanie

Thomas Thurnbichler pracuje drugi sezon z polskimi skoczkami. Póki co obecne zmagania nie układają się dobrze dla jego zawodników. Nie należy szukać zawodników nie tylko w pierwszej, ale i w drugiej dziesiątce najlepszych startujących. Do rangi małego sukcesu urasta już awans do serii finałowej. Mimo to Austriak cieszy się wciąż dużym uznaniem.

Legenda skoków z uznaniem o Thurnbichlerze

Thurnbichler dokonał już dużej zmiany, rezygnując z dalszej współpracy z asystentem Markiem Noelke. Jego miejsce zastąpił dobrze znany skoczkom Wojciech Topór. Mimo to Turniej Czterch Skoczni nie układa się tak jakby kibice i zawodnicy tego oczekiwali. Nieoczekiwanie Dawid Kubacki nie przeszedł kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku, co stanowi gigantyczne zaskoczenie.

Z dużym uznaniem o szkoleniowcu Polaków wypowiada się Gregor Schlierenzauer. Legenda skoków, która parę lat temu zakończyła karierę, pojawiła się na zmaganiach w Innsbrucku. Zwycięzca 53 konkursów Pucharu Świata stwierdził w rozmowie z TVP Sport, iż Thurnbichlerowi należy się odrobina zaufania. Obaj panowie znają się z czasów wspólnych startów. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli dodał, że jego kolega wciąż zbiera doświadczenie.

– Że coś się u was chwilowo zacięło, bo to pokazują jasno wyniki konkursów. Trudno mi powiedzieć więcej bez rozpytania ludzi, natomiast mogę powiedzieć coś o Thomasie Thurnbichlerze. Przecież wiele lat skakaliśmy razem, znamy się doskonale. Musicie wiedzieć, że to jest naprawdę świetny człowiek, bardzo zmotywowany i chętny sukcesów, chętny do pracy. To jest dobry fundament do tego, żeby coś spróbować zbudować albo odbudować – powiedział Schlierenzauer. – Jest młody, gdzieś i kiedyś musi go zebrać. Wierzę, że wyjdzie z dołka, w jakim się znalazł z waszą drużyną. Jemu naprawdę warto zaufać – dodał legendarny austriacki zawodnik.

Piotr Żyła najwyżej spośród Polaków w Pucharze Świata

W klasyfikacji PŚ 2023/2024 najwyżej z Polaków plasuje się Piotr Żyła. Zawodnik zajmuje 23. miejsce. Prowadzi Austriak Stefan Kraft.

