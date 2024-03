Wiek to tylko liczba. 51-letni Noriaki Kasai przebił kolejną barierę

W ostatnich latach byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nikt nawet nie może zbliżyć się do rekordów wiekowych, jakie ustanowił Noriaki Kasai. Jeśli chodzi o Puchar Świata, to japoński weteran jest najstarszym zawodnikiem, który wygrywał, stawał na podium, punktował i brał udział w konkursach. W tym sezonie jednak znów oglądamy kolejne jego wyczyny.

Noriaki Kasai z punktami Pucharu Świata

Podczas zmagań w Sapporo 51-latek zdobył pierwszy punkt w konkursie Pucharu Świata od ponad czterech lat. Na tym jednak się nie zakończyło. Kasai bowiem pokonywał wielu dużo młodszych zawodników z Japonii w zmaganiach krajowych i otrzymał powołanie na PŚ w Lahti, czyli do symbolicznego miejsca dla jego długoletniej sportowej przygody. Tam dołożył kolejne trzy „oczka” do swojego dorobku w klasyfikacji generalnej. Wszystko dlatego, że w drugim konkursie indywidualnym uplasował się na 28. pozycji.

To z kolei sprawiło, że sztab szkoleniowy uznał, iż nie ma przeciwwskazań do tego, by mógł wziąć udział w turnieju Raw Air. Tam natomiast przeszedł przez kolejne etapy, kwalifikując się do zawodów w Oslo i dwóch konkursów w Trondheim, a w piątek w Vikersund znów zapisał się w historii.

Kasai oddał skok na odległość 200 metrów

W prologu na skoczni mamuciej osiągnął dokładnie 200 metrów i co za tym idzie, został pierwszym zawodnikiem w historii, który po ukończeniu 50. roku życia doleciał do granicy 200. metra. Japończyk ponownie pokazał, że wiek to tylko liczba.

Oczywiście tak długi lot pozwolił mu zakwalifikować się do sobotnich zawodów. W prologu Kasai zajął bowiem 35. miejsce. Wyprzedził m.in. Macieja Kota, który nie uzyskał przepustki do pierwszego konkursu lotów w Vikersund, zajmując w piątek 42. lokatę.

Zawody w Vikersund ruszą o godzinie 16. Transmisja w telewizji TVN, Eurosporcie oraz Playerze.

