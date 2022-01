Australian Open. Novak Djoković nie zostanie wypuszczony z lotniska. Unieważniono mu wizę

Udział Novaka Djokovicia w Australian Open był od bardzo dawna niepewny, ponieważ Serb negatywnie wypowiadał się na temat obowiązkowych szczepień wszystkich tenisistów biorących udział w turnieju. Organizatorzy wydarzenia mieli zgodzić się na przyjazd 20-krotnego zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych w ramach „medycznego wyjątku”.

Inne zdanie na ten temat mają jednak władze kraju. Premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że jeśli Djoković nie przedstawi rzetelnych dokumentów, potwierdzających, że Serb nie może przyjąć szczepionki, australijskie władze nie wpuszczą go na teren kraju. – Jeśli dowody będą niewystarczające, Serb nie zostanie potraktowany inaczej, niż ktokolwiek inny – zapewnił premier.

Australian Open. Wiza Djokovicia anulowana

Ojciec tenisisty poinformował serbskie media, że jego syn został zatrzymany po przylocie do Australii i przetrzymywany w oddzielnym pokoju, w towarzystwie uzbrojonych strażników. Jak podaje The Age Serb po wielu godzinach spędzonych w izolacji został poinformowany, że jego wiza jest odrzucona, a sam zawodnik ma być odesłany do Serbii w czwartek 6 stycznia. Prawnicy Novaka Djokovicia są w trakcie odwoływania się do decyzji, co potwierdziło w rozmowie z The Age and Sydney Morning Herald źródło bliskie całej sprawie. – Novak znajduje się obecnie w pomieszczeiu do którego nikt nie może wejść – mówił jeszcze ojciec Djokovicia.

Czytaj też:

Adam Nawałka selekcjonerem reprezentacji Kosowa? Sensacyjne doniesienia tamtejszych mediów