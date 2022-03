Iga Świątek z jasnym przesłaniem. Symboliczny gest i ważne słowa tenisistki

Iga Świątek już po wygraniu WTA 1000 Katarze krótko nawiązała do tragicznych wydarzeń na Ukrainie, spowodowanych najazdem Rosjan. – Ciężko mi nawet sobie wyobrazić to, co się dzieje w kraju obok mnie. Sport jest teraz najmniej ważny, ale będzie nas łączyć, przynosić radość. Mam nadzieję, że Ukraina wkrótce będzie bezpieczna – mówiła wtedy Polka. Raszynianka zabrała ponownie głos tuż przed WTA Indian Wells, w którym pierwsze spotkanie już w piątek 11 marca.

Miły gest i ważne słowa Igi Świątek

Iga Świątek zwróciła się do wszystkich swoich fanów, aby przypomnieć powagę sprawy związanej z wojną na Ukrainie. Polka zapowiedziała, że w ramach symbolicznego wsparcia będzie grała swoje spotkania w Indian Wells z symboliczną wstążką w ukraińskich kolorach. „Jeśli inne zawodniczki i zawodnicy czują się na siłach, by wesprzeć Ukrainę tym drobnym gestem – wzięliśmy ze sobą więcej wstążek” – napisała czwarta rakieta rankingu WTA.

W dalszej części posta Świątek przekazuje swoje sprawdzone informacje na temat zbiórek, które są godne zaufania. Zawodniczka wyraziła również dumę z Polaków, którzy czynnie pomagają Ukraińcom. „Widzę, że pomoc to po prostu nasz odruch serca” – napisała zwyciężczyni WTA 1000 w Dosze.

Iga Świątek solidaryzuje się z ukraińskimi tenisistami

Iga Świątek poruszyła również temat ukraińskich tenisistów, z którym się solidaryzuje. „Widziałam, że mecze, które zagrali od wybuchu wojny, były dla nich bardzo trudne. Ja też myślę, że to ważne, aby robić swoją pracę. Kiedy wygrywamy nasz głos jest słyszany. To wtedy rozmawiamy z mediami z całego świata” – pisała Polka.

Biało-Czerwona wystosowała też specjalny apel. „Nie bądźmy obojętni. Bądźmy solidarni z Ukrainą i dobrzy dla siebie nawzajem, bo to razem jesteśmy silniejsi”. Świątek zapowiedziała, że mimo trwającej sytuacji, będzie relacjonowała swoje poczynania w Indian Wells, ponieważ wie, że dla wielu osób tenis jest sposobem na chwilę wytchnienia.

