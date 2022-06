Iga Świątek nagrodzona przez redakcję „Wprost”. Tenisistka otrzymała statuetkę ShEO Award

Podczas tegorocznej gali ShEO Awards redakcja „Wprost” po raz kolejny nagrodziła liderki, które zmieniają świat i są inspiracją dla innych. Wśród wyróżnionych znalazła się Iga Świątek, która otrzymała statuetkę w kategorii Mistrzyni Sportu. Tenisistka została doceniona nie tylko za swoją imponującą serię zwycięstw i triumf w wielkoszlemowym turnieju French Open, ale również za promowanie Polski za granicami na naszego kraju oraz odważne opowiedzenie się po stronie Ukrainy w momencie, gdy inni polscy sportowcy nie zabierali jeszcze głosu.

Iga Świątek wśród laureatek ShEO Awards 2022

Z racji, że laureatka obecnie przygotowuje się do kolejnych turniejów, statuetkę w jej imieniu odebrał tata, Tomasz Świątek. Zawodniczka przygotowała jednak wcześniej nagranie, na którym zwróciła się do organizatorów i uczestników gali ShEO Awards 2022. – Przykro mi, że nie mogę być teraz z państwem, ponieważ jestem w Londynie i przygotowuję się do Wimbledonu – powiedziała liderka światowego rankingu WTA.

Tenisistka podziękowała też za wyróżnienie jej w kategorii Mistrzyni Sportu. – Jestem bardzo szczęśliwa, że moja praca i na korcie i poza kortem jest doceniana. Chcę mieć wpływ i wykorzystywać to, co sobie wypracowałam i swoją pozycję, by robić coś dobrego – zaznaczyła. – Dziękuję, bo to mnie motywuje do dalszej pracy – podsumowała.

Imponujące osiągnięcia Igi Świątek

Iga Świątek w 2022 roku wygrała już sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy French Open. Po zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty pochodząca z Raszyna zawodniczka została nową liderką rankingu WTA i jest obecnie niekwestionowaną gwiazdą światowego tenisa. Pozycję Polki w elicie potwierdzają imponujące statystyki dotyczące rozegranych przez nią meczów. 21-latka odnotowała już 35 zwycięstw z rzędu, wyrównując tym samym osiągnięcie Venus Williams.