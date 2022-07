Iga Świątek oceniona przez byłą gwiazdę tenisa. Wymowne słowa

Australijska tenisistka Ashleigh Barty, która na swoim koncie ma zwycięstwa w deblu US Open w 2018 roku, singlu French Open w 2019 roku, Wimbledonu w 2021 roku i Australian Open w 2022 roku w marcu bieżącego roku ogłosiła zakończenie kariery. W wywiadzie dla „The Guardian” była pierwsza rakieta świata stwierdziła, że nie żałuje odejścia na emeryturę. – Wiedziałam, że to był dla mnie odpowiedni czas. To było to, co chciałam zrobić i wiem, że wiele osób może jeszcze tego nie rozumieć – dodała, zaznaczając, że tego po prostu pragnęła.

Ashleigh Barty: Kocham Igę Świątek

Od 23 marca 2022 roku, kiedy Barty oficjalnie odeszła na tenisową emeryturę, minęło już sporo czasu i brytyjscy dziennikarze zapytali ją, czy jest coś, czego jej brakuje. – Zdecydowanie tęsknię za moimi kumplami. Spędzaliśmy razem dużo czasu, a teraz nagle mieszkam w innym zakątku globu – powiedziała Australijka, która zapewniła, że zostawiła tenis w dobrych rękach, wymieniając m.in. nową pierwszą rakietę świata – Igę Świątek, która według niej wywodzi się z nowej generacji młodych gwiazd.

– Iga to niesamowity talent, wyjątkowy człowiek i urocza dziewczyna – stwierdziła Barty. – Kocham ją i jej zespół i nie mógłbym być bardziej dumna z tego, że objęła pozycję numer 1. w rankingu, ponieważ uprawia ten sport we właściwy sposób i ma mnóstwo energii i charyzmy – dodała.

Jednak według Ashleigh Barty, kobiecy tenis przeszedł drogę od dominacji jednej, albo dwóch tenisistek do większej nieprzewidywalności w rozgrywkach. – Dlatego te rozgrywki są tak mocne, bo wszystkie zawodniczki w przedziale od 40. do 50. miejsca w rankingu są tak wyjątkowo dobre, że z tygodnia na tydzień mogłyby znaleźć się w pierwszej dziesiątce – zakończyła Australijka.

