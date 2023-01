Iga Świątek zaskoczyła podczas Gali Mistrzów Sportu. „Gówniara z paletką” rozbawiła do łez

Iga Świątek może dołożyć do swojej gabloty pełnej trofeum kolejne wyróżnienie. 22-latka obecnie przebywa w Australii, a nagroda, którą zdobyła tym razem, akurat przyznawana była w Polsce. Mowa oczywiście o tytule najlepszego polskiego sportowca w 2022 roku. Zawodniczka nie mogła być obecna na gali, ale przemówiła do publiczności za pomocą wcześniej przygotowanego wideo. Przy okazji rozbawiła do łez wszystkich zebranych na sali oraz internautów.

Gala Mistrzów Sportu. Iga Świątek wspomniała o „gówniarze z paletką”

– Mimo że nie znam jeszcze swojego miejsca, to mam nadzieję, że będę gdzieś wysoko. Dziękuję wszystkim za głosy, niezależnie od wyniku. Mam nadzieję, że sport będzie nas łączył i dostarczał wielu pozytywnych emocji – powiedziała w pierwszej części nagrania, które wyemitowano zaraz po przemówieniu jej ojca, który odebrał nagrodę.

Nie od dzisiaj wiadomo, że pierwszą rakietę rankingu WTA śmieszą memy, które tworzą jej kibice na temat „gówniary z paletką”. Nawet do tego tematu udało jej się nawiązać podczas przemówienia, czym wyraźnie rozbawiła uczestników gali oraz internautów. – Wiem, że gówniara z paletką dostarczyła tych emocji w zeszłym sezonie i ogromnie mi miło, że mogę zakończyć ten sezon byciem duchem na tej gali. Mam nadzieję, że moje przyszłe występy też będą udane i też będziecie ze mną. Miłego wieczoru i dobrej zabawy – zakończyła.

Niesamowity 2022 rok w wykonaniu Igi Świątek

Trzeba jednak przyznać, że nagroda, którą zdobyła Świątek, w pełni jej się należała. Rok 2022 w jej wykonaniu był bowiem spektakularny. Polka zaliczyła serię 37 meczów bez porażki, najdłuższą w XXI wieku, do tego triumfowała w ośmiu turniejach, w tym dwóch wielkoszlemowych, a jakby tego było mało, wspięła się na szczyt rankingu WTA i wywalczyła w nim gigantyczną przewagę nad drugą Ons Jabeur.

