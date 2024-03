Sportowe święto w Łodzi. Szykuje się najlepszy turniej w roku

Oficjalna nazwa zawodów, które odbędą się 5 kwietnia to ŁÓDŹ KREUJE IMME im. Zenona Plecha. Po kilku latach turniej został przeniesiony z Torunia do Łodzi na równie piękny stadion. Przypomnijmy, że w imprezie wystąpi 14 najskuteczniejszych żużlowców sezonu 2023 w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski oraz najlepszy junior PGE Ekstraligi w wyścigach młodzieżowych sezonu. Dziką kartę na te zawody otrzymał reprezentant H. Skrzydlewska Orła Łódź Luke Becker. To sprawia, że mamy do czynienia z najprawdopodobniej najlepiej obsadzonymi zawodami żużlowymi na świecie.

Witold Skrzydlewski radzi się spieszyć

Do turnieju w Łodzi pozostał niecały miesiąc, a bilety na tamtejszą Moto Arenę rozchodzą się w szybkim tempie. Właściciel Orła Łódź Witold Skrzydlewski jest zadowolony z tempa sprzedaży i jednocześnie ma apel do kibiców, którzy jeszcze wahają się nad nabyciem wejściówek.

– Mamy już 70 proc. zajętych miejsc. Z każdym kolejnym dniem jest ich coraz mniej, więc z całą pewnością nie należy już odkładać decyzji o zakupie wejściówek na ostatnią chwilę – mówi Skrzydlewski, cytowany przez media klubowe.

Tor w Łodzi gwarancją emocji

Wielu bezstronny kibiców cieszyło się, że tak mocno obsadzona impreza żużlowa zawitała do Łodzi. Wszystko dlatego, że tamtejszy tor jest jednym z najlepszych do ścigania w Polsce, a kibice Orła nie mają na co dzień zbyt wielu okazji, by oglądać w akcji najlepszych zawodników świata.

– Obsada jest taka, że nawet Grand Prix „wysiada”. Poza tym mamy stadion z doskonałą widocznością. Z każdego krzesełka świetnie ogląda się i przeżywa zawody. Mam nadzieję, że podczas ŁÓDŹ KREUJE IMME raz jeszcze pokażemy te atuty całej Polsce – podkreślił Skrzydlewski.

Jak informuje Orzeł Łódź, wejściówki na kwietniowe zawody można nabywać za pośrednictwem strony biletynazuzel.pl oraz w kwiaciarni H. Skrzydlewska mieszczącej się na stadionie.

Lista startowa ŁÓDŹ KREUJE IMME im. Zenona Plecha – 5 kwietnia 2024, godz. 19:00, Moto Arena Łódź:

1. Luke Becker (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź)

2. Fredrik Lindgren (Orlen Oil Motor Lublin)

3. Emil Sajfutdinow (KS Apator Toruń)

4. Jason Doyle (ZOOLeszcz GKM Grudziądz)

5. Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin)

6. Anders Thomsen (Ebut.pl Stal Gorzów)

7. Mikkel Michelsen (Tauron Włókniarz Częstochowa)

8. Leon Madsen (Tauron Włókniarz Częstochowa)

9. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław)

10. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)

11. Max Fricke (ZOOLeszcz GKM Grudziądz)

12. Martin Vaculik (Ebut.pl Stal Gorzów)

13. Jack Holder (Orlen Oil Motor Lublin)

14. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno)

15. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)

16. Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław)

