Kolejna rezygnacja w wyborach PZPS! Wycofał się Jacek Kasprzyk

W poniedziałek 27 września rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPS. To właśnie podczas zjazdu wyłoniony zostanie nowy prezes krajowego związku. Chociaż o stanowisko miało ubiegać się siedmiu kandydatów, to zdecydowanymi faworytami do wygrania wyborów byli Sebastian Świderski i Ryszard Czarnecki. Ten drugi jednak zrezygnował z ubiegania się o stołek prezesa, o czym poinformował podczas briefingu.

Wybory prezesa PZPS. Kolejna rezygnacja!



Po kilku godzinach media obiegła informacja o rezygnacji z udziału w wyborach na stanowisko prezesa PZPS Jacka Kasprzyka. – Nie będę się ubiegał o reelekcję. Tę decyzję podjąłem już sześć tygodni temu – powiedział, podkreślając, że decyzja nie została podjęta pod wpływem impulsu. – Zrezygnowałem z walki nie dlatego, że chcę odejść z siatkówki. Chcę w niej dalej być, chcę pomagać. Ale zdrowie jest najważniejsze, a ostatnio coś tam się złego działo. Pracowałem w stresie, szczególnie przez ostatnie półtora roku — dodał Jacek Kasprzyk, którego słowa cytuje Onet.

