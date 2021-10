Brązowy medal Patryka Rajkowskiego na ME w kolarstwie torowym!

Patryk Rajkowski na trzecim miejscu zakończył wyścig kolarstwa torowego na 1 km ze startu zatrzymanego na mistrzostwach Europy. Polak uzyskał czas 59,890. Ze złotego krążka cieszy się Holender Jeffrey Hoogland (58,016), a ze srebra jego rodak, Sam Ligtlee z czasem 59,767. Polak do złotego medalisty stracił 1,874 sekundy.

Apetyty polskich kibiców były rozbudzone już po kwalifikacjach, które Patryk Rajkowski ukończył z drugim wynikiem. Z pierwszej pozycji do finału awansował późniejszy triumfator Jeffrey Hoogland, który jako jedyny w eliminacjach złamał barierę 59 sekund.

Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym

Co ciekawe, zdobyty przez Patryka Rajkowskiego medal to trzeci krążek dla Polski podczas mistrzostw Europy w kolarstwie torowym, a jednocześnie – trzeci brązowy. We wtorek ze zdobycia medali cieszyła się Daria Pikulik (scratch) oraz męska drużyna sprinterów, w której składzie również wystąpił Patryk Rajkowski.

