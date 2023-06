Leo Messi odchodzi z Paris Saint-Germain. Koniec ery Argentyńczyka we Francji

Paris Saint-Germain zapewniło sobie kolejny tytuł mistrzowski. Od 2013 roku tylko dwa razy zdarzyło się, że puchar za wygranie Ligue 1 nie powędrowałby do stolicy Paryża. Klub zarządzany przez katarskich szejków od lat celuje w wygraną w Lidze Mistrzów, lecz póki co plany się nie ziściły. Człowiekiem, który miał to zmienić był Leo Messi. Był, bo już wiadomo, że po zakończeniu obecnego sezonu Argentyńczyk pożegna się z PSG.

Leo Messi odchodzi z Paris Saint-Germain

Leo Messi odchodzi z Paris Saint-Germain po dwóch latach gry. O odejściu, o którym mówiło się już od wielu miesięcy, oficjalnie poinformował szkoleniowiec zespołu z Paryża, Christophe Galtier. Na konferencji przed ostatnim meczem Ligue 1 przeciwko Clermont (piłkarzem tego zespołu jest Mateusz Wieteska) Francuz oficjalnie potwierdził, że wygasający z końcem czerwca kontrakt argentyńskiego napastnika nie zostanie przedłużony.

„Miałem zaszczyt trenować najlepszego zawodnika w historii piłki nożnej. To będzie ostatni mecz Leo na Parc des Princes przeciwko Clermont” — powiedział Galtier podczas konferencji prasowej.

Leo Messi dołączył do Paris Saint-Germain w 2021 roku. Do tej pory rozegrał dla swojego obecnego zespołu 57 spotkań, zdobywając 22 bramki. W PSG świętował zdobycie mistrzostwa Francji (w weekend będzie celebrował drugie), a także superpucharu kraju w 2022 roku. Nie udało mu się za to doprowadzić paryżan do triumfu w Lidze Mistrzów. W kończącej się właśnie edycji Champions League, drużyna Galtiera odpadła już w fazie 1/16 finału. Marzeń o sukcesie pozbawił ich Bayern Monachium.

Kariera Leo Messiego

Przed występami we Francji, Messi przywdziewał koszulkę FC Barcelony. To tam dał się poznać jako jedna z największych gwiazd piłki nożnej w całej historii. Odejście siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki nie dziwi, gdyż od dawna mówiło się o potencjalnym transferze. Argentyńczyka łączy się z powrotem do Dumy Katalonii, jak również z przeprowadzką na Półwysep Arabski. Według ostatnich doniesień mediów, sztab Messiego zaakceptował kolosalną ofertę z Al-Hilal. Piłkarz miałby zarabiać 600 milionów euro rocznie przez dwa lata.

Czytaj też:

Bestialski występ na turnieju juniorów. Młody piłkarz śmiertelnie pobił rywalaCzytaj też:

Arkadiusz Milik może opuścić Juventus. Chce go były trener