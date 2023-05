Sztab Leo Messiego zaakceptował kolosalną ofertę. Ponad miliard euro pensji

Leo Messi zakończył wraz z Paris Saint-Germain sezon Ligue 1. Mówi się, że Argentyńczyk odejdzie z francuskiego klubu. Chętnych na usługi mistrza świata nie brakuje. Choć on sam wg doniesień mediów chce wrócić do FC Barcelony, to jego sztab miał już zaakceptować monstrualną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Paris Saint-Germain po raz jedenasty w historii cieszy się z tytułu mistrza Francji. Od 2013 roku tylko dwa razy nie zdarzyło się, by trofeum za zwycięstwo w rozgrywkach Ligue 1 nie powędrowało do stolicy kraju. W klubie zarządzanym przez katarskich szejków pierwsze miejsce na krajowym podwórku to obowiązek. Liczono na sukces w Lidze Mistrzów, lecz tutaj ponownie skończyło się tylko na planach. Nie pomógł także Leo Messi, który po dwóch sezonach w PSG prawdopodobnie pożegna się z klubem. Al-Hilal chce Leo Messiego Związek Messiego i klubu z Paryża nie rozwinął się tak jak oczekiwano. Argentyńczyk nie czuł się dobrze w zespole, a PSG nie sięgnęło z nim po Ligę Mistrzów. Mistrz świata z ubiegłego roku od dawna sygnalizował chęć odejścia z zespołu po wypełnieniu kontraktu. Wiele mówiło się na temat potencjalnego powrotu do FC Barcelony, klubu, w którym odnosił największe sukcesy. Według doniesień „Mundo Deportivo” transfer do Hiszpanii oddala się, gdyż mistrzowie La Ligi nie złożyli żadnej oferty. Aktywni w pozyskaniu Messiego są za to Arabowie. Od dłuższego czasu mówi się o zainteresowaniu Argentyńczykiem na Półwyspie Arabskim. Jak informuje portal footmercato.net sztab piłkarza na czele z menedżerem i zarazem ojcem, Jorge Messim, przyjął propozycję z Al-Hilal, wedle której przez dwa lata gry pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki miały zarabiać po 600 milionów euro rocznie. Dwuletnia umowa sugeruje, że Messi po wypełnieniu kontraktu wzbogaciłby się o ponad miliard. Messi może dołączyć do Cristiano Ronaldo Nieznana jest jeszcze decyzja samego napastnika, który nie ukrywa, że liczy na powrót do Katalonii. W arabskiej lidze ostatni sezon spędził jeden z jego największych rywali, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk występuje w Al-Nassr, gdzie może liczyć na kontrakt o wartości 300 milionów euro rocznie. Czytaj też:

