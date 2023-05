Kylian Mbappe ogłosił, gdzie zagra w następnym sezonie. Wszystko jest już jasne

Kibice PSG mają powody do radości. Ich największy gwiazdor Kylian Mbappe po raz kolejny ma szanse zostać królem strzelców Ligue 1, gdyż prowadzi w klasyfikacji z 28 bramkami na koncie, a poza tym został okrzyknięty najlepszym piłkarzem mijającego sezonu. Ponadto paryżanie mają już zapewnione mistrzostwo kraju, co w dużej mierze jest zasługą właśnie 24-letniego gwiazdora. Zagraniczne media bezustannie spekulują na temat przyszłości Francuza, jednak on sam zamknął wszelkie spekulacje.

Kylian Mbappe zdradził, gdzie będzie grać w przyszłym sezonie

Temat transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt ciągnie się w mediach bezustannie od kilku lat i nie zapowiada się na to, by w najbliższym czasie na stałe miał ucichnąć. Wiele wskazuje na to, że stanie się tak, dopiero gdy 24-latek faktycznie wyląduje na Estadio Santiago Bernabeu lub w innym klubie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Francuz odmówił Królewskim, skuszony gigantycznymi pieniędzmi i prawami do wizerunku przez paryski klub. W grę weszła tu nawet kwestia polityczna, gdyż do piłkarza zadzwonił sam prezydent Francji Emmanuel Macron i namówił go, by został w PSG.

Podczas gali, na której Kylian Mbappe został uhonorowany tytułem najlepszego zawodnika mijającego już sezonu Ligue 1 dziennikarze nie odpuścili gwiazdorowi i zapytali, jakie ma plany na przyszłość. Lider klasyfikacji strzelców francuskiej ekstraklasy uciął wszelkie spekulacje, odpowiadając: – W przyszłym sezonie będę grał w PSG. Mam jeszcze kontrakt i zamierzam go dotrzymać – mówił. Umowa gwiazdora z „Les Parisiens” obowiązuje do końca sezonu 2024/25, jednak po zakończeniu kampanii 2023/24 ma prawo do decyzji, czy zostać na kolejny rok w PSG lub odejść i wówczas paryski klub nie będzie stawiać oporów przy jego decyzji.

