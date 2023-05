Lionel Messi wyrównał rekord wszech czasów. Kolejnym krokiem FC Barcelona

Lionel Messi najprawdopodobniej latem 2023 roku zakończy swoją dwuletnią historię w barwach Paris Saint-Germain. Argentyńczyk nie zdołał podbić Ligi Mistrzów w barwach francuskiego giganta. Na otarcie łez pozostaną trzy trofea zdobyte we Francji. Dwa tytuły mistrzowskie (2022 i 2023) oraz krajowy Superpuchar. Tym samym Lionel Messi ma już na swoim koncie 43 trofea zdobyte w karierze.

Rekord Daniego Alvesa wyrównany, Lionel Messi znowu to zrobił

Trzeba przyznać, że Argentyńczyk mimo upływających lat, w kończącym się sezonie ponownie zaliczył kilka istotnych skalpów. Na czele jest rzecz jasna wygrana na mundialu w Katarze, gdzie Messi został wybrany MVP mistrzostw świata.

Gorzej szło Argentyńczykowi na boiskach Ligue 1. Paris Saint-Germain zdobyło tytuł, ale nie była to dominacja, jakiej można by się spodziewać, mając taki potencjał sportowy. Co więcej, Messi ponownie nie osiągnął niczego wielkiego z PSG w Lidze Mistrzów.

W sobotę Argentyńczyk dołożył gola dla paryżan, który dał remis (1:1) w Strasbourgu. Jeden punkt wystarczył, żeby PSG przypieczętowało tytuł mistrzowski.

Powrót do FC Barcelony coraz bardziej realny?

Dziennikarze „Mundo Deportivo” prześcigają się w informacjach dotyczących nadchodzącego transferu Argentyńczyka. Messi ma latem b.r. wrócić do ukochanej FC Barcelony. Dlaczego trwa oficjalna cisza w kwestii tego transferu?

Zdaniem katalońskich dziennikarzy Duma Katalonii musi najpierw zielone światło ze strony władz LaLiga, co do swojego planu ekonomicznego na kolejny sezon. Wówczas będzie można wprowadzić w życie plan, o którym sam Messi podobno wie już od lutego.

Czyżby szykował się ofensywny duet Argentyńczyka i Roberta Lewandowskiego? Kibice Barcelony już teraz mogą zacierać ręce.

