Robert Lewandowski znowu to zrobił! Pogrom w wykonaniu FC Barcelony

W sobotnie popołudnie FC Barcelona rozegrała swój ligowy mecz z Realem Valladolid. W pierwszym składzie wystąpił Pedri, który w poprzednim starciu został brutalnie sfaulowany. Niestety w najbliższym czasie kibice Dumy Katalonii nie będą oglądali Marca Bernala, który zerwał więzadła w kolanie. W jego miejsce na boisku pokazał się Casado.

Mocne otwarcie FC Barcelony

Od początku tego spotkania to FC Barcelona dominowała w posiadaniu piłki. Już w 4. minucie Robert Lewandowski mógł zanotować niespodziewaną asystę do Daniego Olmo. Kapitalnym dośrodkowaniem w pole karne popisał się Lamine Yamal. Futbolówka wpadła pod nogi Roberta Lewandowskiego. Polak najprawdopodobniej próbował strzelać z ostrego kąta, ale zamiast uderzenia wyszło podanie do niepilnowanego Hiszpana. Pomocnik oddał strzał, ale trafił tylko w słupek. Po akcji obaj zawodnicy tylko uśmiechali się w swoim kierunku.

W 10. minucie Dani Olmo dopiął swego i umieścił piłkę w siatce. Były piłkarz RB Lipsk pierwszy dopadł do futbolówki, odbitej przez bramkarza po uderzeniu Raphinhi, ale był na spalonym. Sędzia nie potrzebował VAR, by anulować tego gola. To, co nie udało się wcześniej, wyszło Brazylijczykowi 10 minut później. Raphinha otrzymał długie podanie, przeszywające dwie linie od Cubarsiego. Skrzydłowy wpadł w pole karne i pokonał bramkarza rywali.

twitter

LaLiga: Kolejny gol Roberta Lewandowskiego

W 23. minucie Lamine Yamal kolejny raz zagrał wysoką piłkę w kierunku Roberta Lewandowskiego. Polak wyszedł sam na sam i zdobył w tym meczu drugą bramkę. Obrońcy Valladolid protestowali w kierunku sędziego, że był spalony, jednak powtórka pokazała, że Polak wbiegał z głębi pola i gol został uznany. To był czwarty gol Polaka w tym sezonie.

twitter

Real Valladolid w tym meczu nie istniał. Jedynym zawodnikiem, który się wyróżniał w ekipie gości był Raul Moro. W 41. minucie Robert Lewandowski dostał piłkę w polu karnym i zamiast szukać strzału, odegrał do Daniego Olmo. Hiszpan ponownie przymierzył, ale... znów trafił w słupek. Tuż przed przerwą Polak spróbował swoich sił z rzutu wolnego. Niestety trafił tylko w mur. Futbolówka poleciała na rzut rożny i po jednym z nich gola strzelił Jules Kounde. Piłka pofrunęła w samo okienko.

twitter

Już na początku drugiej połowy koronkową akcję na jeden kontakt rozegrali Lewandowski i Olmo. Ostatecznie w decydującej fazie tego spotkania Hiszpan został zatrzymany i nic z tego nie wyszło. Dopiero w 64. minucie Duma Katalonii strzeliła czwartego gola. Futbolówkę do siatki umieścił Raphinha. W 72. minucie Brazylijczyk skompletował hat-tricka.10 minut później szóstego gola zdobył Dani Olmo. W 85. min Ferran Torres, który chwilę wcześniej wszedł na boisko, zdobył siódmą bramkę. Hiszpan zmienił w 73. minucie Roberta Lewandowskiego.

Czytaj też:

Polski piłkarz oskarżony! Jacek W. planował napad na dom Roberta LewandowskiegoCzytaj też:

Wojciech Szczęsny pierwszy raz po zakończeniu kariery. Tym się teraz zajmuje