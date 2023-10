Dziewiąta Gala PGE Ekstraligi: laureaci „Szczakieli” 2023

Kandydatów do Niespodzianki Sezonu 2023 zgłaszali od 20 do 24 sierpnia kibice. Ośmiu wytypowanych żużlowców trafiło do finałowego głosowania wraz z zawodnikami czterech innymi kategorii: Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu, Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu, Najlepszy Trener / Manager Sezonu, Najlepszy Junior Sezonu.

W tych kategoriach od 27 sierpnia wyłaniano zwycięzców na stronie speedwayekstraliga.pl i w Ekstraliga App, biorąc pod uwagę TOP-8 zawodników pod względem średniej biegopunktowej po sezonie zasadniczym. W kategorii trener/manager kibice głosowali na ośmiu trenerów/managerów drużyn, czyli wszystkich, którzy rywalizowali w PGE Ekstralidze (w przypadku, gdy drużynę prowadził trener i manager, to klub wskazywał kandydata do głosowania).

Dziewiątą Galę PGE Ekstraligi gościł warszawski Double Tree by Hilton.



Wyniki głosowania

Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu – Bartosz Zmarzlik (PLATINUM MOTOR Lublin) – już po raz ósmy otrzymał statuetkę w tej kategorii. Drugie miejsce zajął Emil Sajfutdinow (FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń), który nieznacznie wyprzedził Janusza Kołodzieja (FOGO UNIA Leszno).

Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu – Martin Vaculik (EBUT.PL STAL Gorzów) drugi raz został uhonorowany „Szczakielem”. Daniel Bewley (BETARD SPARTA Wrocław) zajął 2. miejsce, a 3. – Jack Holder (PLATINUM MOTOR Lublin).

Najlepszy Junior Sezonu – Mateusz Cierniak (PLATINUM MOTOR Lublin) otrzymał drugą statuetkę z rzędu. Na drugim miejscu znalazł się Bartłomiej Kowalski (BETARD SPARTA Wrocław). Za nimi uplasował się Oskar Paluch (EBUT.PL STAL Gorzów).

Niespodzianka Sezonu – Grzegorz Zengota (FOGO UNIA Leszno), który był jednym z faworytów do „Szczakiela” w tej kategorii. Potwierdziło się to w głosowaniu kibiców, którzy nominowali zawodników i wybierali zwycięzcę. Za nim uplasował się Oskar Fajfer (EBUT.PL STAL Gorzów). Trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Bańborze (PLATINUM MOTOR Lublin).

Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu – Maciej Kuciapa (PLATINUM MOTOR Lublin) wygrał tę kategorię, dystansując trenera Stanisława Chomskiego (EBUT.PL STAL Gorzów), ubiegłorocznego triumfatora. Trzecie miejsce zajął szkoleniowiec wicemistrzów Polski z Wrocławia – Dariusz Śledź (BETARD SPARTA Wrocław).

Złoty Szczakiel – Tony Briggs. Brytyjczyk otrzymał specjalne wyróżnienie Ekstraligi Żużlowej za osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa zawodników na torach.

Wyścig Sezonu (nagroda redakcji CANAL+) – Robert Lambert (15. bieg meczu #TORLUB – 6. runda PGE Ekstraligi)

Drużynowy Mistrz Polski – PLATINUM MOTOR Lublin

Zwycięzca U24 Ekstraligi – ENEA STAL Gorzów

Podczas uroczystej gali poinformowano także o przedłużeniu umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna. Firma będzie sponsorem tytularnym rozgrywek PGE Ekstraligi do sezonu 2027 włącznie.

Transmisję z Gali PGE Ekstraligi przeprowadził CANAL+ Sport 5. Uroczystość można było również obejrzeć w usłudze CANAL+ Online.