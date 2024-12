Iga Świątek oficjalnie wraca na kort! Polka zagra w meczu z dużymi podtekstami

Będzie to pokazowy turniej tenisowy, który co prawda nie będzie miał żadnego wpływu na światowe rankingi, czy to męski (ATP) czy żeński (WTA), ale powoli wpisuje się w zawodowy kalendarz, właśnie na przełomie startego i nowego sezonu. Tegoroczna edycja będzie trzecią w historii tej dosyć nietypowej rywalizacji.

World Tennis League: Iga Świątek zmierzy się z Simon Halep

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas World Tennis League zaprezentuje się Iga Świątek. Polka zagra w drużynie Eagles razem z trójką: Kazach Aleksander Szewczenko, Hiszpanka Paula Badosa oraz Grek Stefanos Tsitsipas.

Już od czwartku (tj. 19 grudnia) do gry wkroczy m.in. właśnie Świątek. Polka zmierzy się z Simon Halep. Rumunka nie ukrywała oburzenia decyzjami Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) związanymi z dopingową wpadką Polki w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że Świątek została ukarana miesięcznym zawieszeniem, ze względu na nieświadome przyjęcie zakazanej substancji.

Co ciekawe, Halep, czyli zwyciężczyni wielkoszlemowych Rolanda Garrosa (2018) czy Wimbledonu (2019) również została zawieszona – ale aż na cztery lata – za stosowanie nielegalnej substancji. Ostatecznie karę z września 2023 skrócono do półtora roku, dzięki czemu Rumunka w marcu 2024 wróciła do gry. W przypadku Halep również wystąpiło oficjalne zaprzeczenie tenisistki, co do świadomego przyjęcia dopingu.

World Tennis League odbywać się będzie w dniach 19-22 grudnia w Abu Zabi. W turnieju wezmą również udział m.in. Jasmine Paolini, Jelena Rybakina czy Aryna Sabalenka – liderka rankingu WTA, po zdetronizowaniu Świątek.

Zespoły zagrają w systemie każdy z każdym, a wyniki zostaną zapisywane we wspólnej tabeli. Do finału awansują dwa najlepsze teamy, które będą miały na swoim koncie największą liczbę wygranych gemów. Każda potyczka składać się będzie z pięciu mniejszych pojedynków: singla i debla męskiego, singla i debla żeńskiego oraz miksta.

Rywalizacja będzie pokazywana na antenach Canal+ Sport oraz internetowo, na platformie Canal+ online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

