Rosjanie chcą kary dla Jana-Krzysztofa Dudy. Jest reakcja światowej federacji

Jan-Krzysztof Duda po raz kolejny walczył w mistrzostwach świata w szachach. Tym razem zakończył zmagania na dziesiątym miejscu. Choć z trofeum z Uzbekistanu wrócił Norweg Magnus Carlsen, to bardzo dużo w świecie szachów mówi się o zachowaniu Polaka z pierwszej rundy zmagań.

Rosjanie wściekli na gest Jana-Krzysztofa Dudy

Duda nie podał ręki Denisowi Chismatullinowi, co było zaskoczeniem względem standardowej praktyki w świecie szachów. Choć menedżer Polaka, Adam Dzwonkowski przyznał dla WP SportoweFakty, że za gestem nie kryła się chęć „jakieś dużej demonstracji”, to dodał, że zawodnik „zrobił to, co uważał za słuszne”. Chismatullin to jedna z twarzy rządu Władimira Putina. Rosjanin angażował się między innymi poprzez dostarczanie żywności dla rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie.

W Rosji głośno komentowano zachowanie Polaka, wzywając władze Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) do wyciągnięcia konsekwencji. Jak podaje portal Interia, organizacja nie zrobi tego, gdyż ani Chismatullin ani nikt jego otoczenia nie zgłosił sprawy do Komisji Etyki w odpowiednim czasie.

„Duda mógłby ponieść karę tylko wtedy, gdy osoba przeciwna, której odmówiono uścisku dłoni, zwróci się o to do Komisji Etyki. W sytuacji Dudy i Chismatułlina nie było takiego zgłoszenia” – można przeczytać.

Jan-Krzysztof Duda sporo ryzykował odmawiając podania ręki

Warto dodać, że jeśli Rosjanin od razu po zdarzeniu zdecydowałby się na zgłoszenie sprawy do sędziów, to Polak mógłby otrzymać dyskwalifikację za złamanie zasad fair play.

Jan-Krzysztof Duda to obecnie najlepszy polski szachista. Jest zwycięzcą Pucharu Świata FIDE z 2021 roku. Jako jedyny Polak w historii przekroczył granicę 2800 punktów w rankingu ELO (obecnie legitymuje się wynikiem 2732 pkt).

