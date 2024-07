Wymowny wpis Anny Lewandowskiej. „Pochwaliła się” wakacyjnym partnerem treningowym

Małżeństwo Roberta i Anny Lewandowskich śledzi wiele milionów osób w Polsce i na świecie. Para bardzo się wspiera, o czym może świadczyć fakt, iż sportsmenka była trochę „zamieszana” w przenosiny napastnika do FC Barcelony. W podkaście „WojewódzkiKędzierski” w Onecie Lewandowska opowiedziała, że zakochała się w Hiszpanii i jej marzeniem było zamieszkać w Barcelonie.

Anna Lewandowska zakochała się w tańcu

Małżeństwo szybko zaaklimatyzowało się w nowym otoczeniu, bo już w pierwszym sezonie Robert zdobył mistrzostwo Hiszpanii i sięgnął po koronę Króla Strzelców, a Anna zaczęła dzielić ze swoimi obserwującymi pasją do tańca, a konkretniej do bachaty.

„Uwierzcie mi, że nie jest trudno zakochać się w tej formie ruchu. Bachata to coś więcej niż sam taniec, to cała kultura, to możliwość przeniesienia się w inne miejsce i odnalezienia siebie na nowo właśnie w tańcu. Sam taniec jest formą wyrażenia siebie w inny sposób, nie potrzebujemy słów, żeby pokazać światu, kim jesteśmy” – czytamy na blogu trenerki.

Sportsmenka często publikuje w swoich social mediach, jak tańczy bachatę z instruktorami tańca. „Bachata congress. Miejsce, w które zawsze zjeżdżają się wspaniałe, uśmiechnięte, pozytywne osoby, z przeróżnych miejsc na świecie. Łączy je jedno – zamiłowanie do bachaty, który jak już wiecie stała się również moim ulubionym stylem tańca” – czytamy w jednym z jej wpisów.

Zaskakujące zdjęcie Anny Lewandowskiej z jej „wakacyjnym partnerem treningowym”

Teraz Anna Lewandowska podzieliła się swoimi zdjęciami z wakacji. Nic nie byłoby w tym zaskakującego, gdyby nie opis: „przesuń palcem – aby zobaczyć mojego wakacyjnego partnera treningowego – oznacz swojego!” – czytamy.

Po przesunięciu na drugą fotografię okazuje się, że jej wakacyjnym partnerem jest... jej mąż Robert.

instagram

Tę samą fotografię zamieścił w swoich social mediach Robert Lewandowski, który zamiast opisu dodał emoji zakochanej buźki z sercami.

