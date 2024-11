Sochan szybko zgasił dziennikarza. „Może jesteśmy dalekimi kuzynami”

Polska Organizacja Turystyczna wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki ruszyły z nową kampanią promującą nasz kraj za granicą. Do akcji „Polska, Więcej niż myślisz” zaproszonych zostało dwóch polskich sportowców – kolarka Katarzyna Niewiadoma i koszykarz Jeremy Sochan.

Skandaliczny komentarz Sommera pod kampanią z Niewiadomą i Sochanem

W obu przypadkach są to najwyższej klasy sportowcy, którzy z dumą reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. To jednak za mało dla Tomasza Sommera, dziennikarza i redaktora naczelnego periodyku „Najwyższy Czas!”, który na portalu społecznościowym X zdecydował się skomentować nową kampanię w skandaliczny sposób.

„Co to jest? To »reklama Polski« zaserwowana publiczności przez Ministerstwo Turystyki dowodzone przez Sławomira Nitrasa. Zestaw obowiązkowy: murzyn z tarantulą na głowie i blondynka. Czy Uśmiechnięci zwariowali do końca?” – napisał pod grafiką z Niewiadomą i Sochanem dziennikarz.

Riposta Sochana skradła serca internautów

Jego wpis spotkał się z natychmiastową reakcją. „To są jedni z najlepszych polskich sportowców. Nie ma za co” – napisała w komentarzu Katarzyna Kotula, ministra ds. równości. „Ten chłopak to Polak. Tak samo jak ty. A nawet bardziej. Bo Polacy to nie z***y. A ty.”.. – stwierdził pisarz Jakub Żulczyk.

Na odpowiedź Sommerowi zdecydował się także sam Sochan. „Tak, mój przyjacielu nigdy nie wiadomo, może jesteśmy dalekimi kuzynami… Guys go to Poland, it’s beautiful!” – napisał na swoim profilu na platformie X koszykarz. Na wpis Sommera odpisała także Niewiadoma. „Czasami warto jest zrozumieć o kim się wypowiadamy. X nie dla wszystkich” – czytamy.

Riposta koszykarza spotkała się z wielkim entuzjazmem komentujących. „Szacunek, Jeremy Sochan” – napisał dziennikarz Janusz Schwertner. „Nie, to się nie wydarzyło” – zareagował „Łukasz „Juras” Jurkowski.

