Historyczne zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej. Polka zwyciężczynią Tour de France!

Katarzyna Niewiadoma podbiła serca polskich kibiców podczas tegorocznej edycji Tour de France kobiet. Czołowa reprezentantka Biało-Czerwonych długo walczyła o zwycięstwo, prowadząc w klasyfikacji generalnej prestiżowego turnieju. Podczas ostatniego etapu musiała mierzyć się z odrabiającymi straty Holenderkami. Finalnie „dowiozła” prowadzenie do końca imprezy, zgarniając historyczną wygraną w całym cyklu.

Ostatni, ósmy etap Tour de France Femmes prowadził z Le Grand-Bornard do Alpe d’Huez. Blisko 150-kilometrowy odcinek zawierał w sobie wiele wzniesień, a więc terenów, na których pochodząca z Limanowej zawodniczka czuje się najlepiej. Choć przed początkiem niedzielnych zmagań Polka miała kilkanaście sekund przewagi nad drugą zawodniczką, to bieg etapu pokazał, że nie miało to ogromnego znaczenia. Rywalki od początku nakręcały tempo, a Holenderki, które teoretycznie miały większą stratę do Polki, uciekły od peletonu, próbując zgarnąć dla siebie triumf.

Przez większość etapu Niewiadoma nie mogła być pewna utrzymania pozycji liderki, a zarazem zwyciężczyni Tour de France 2024. Im bliżej końca etapu, tym Polka coraz mocniej goniła za grupą uciekinierek. Na 10 kilometrów przed metą miała minutę straty do walczącej o zwycięstwo Demi Vollering. Niewiadoma znów podkręciła tempo, co sprawiło, że losy triumfu w klasyfikacji generalnej miały rozstrzygnąć w niezwykle emocjonującej atmosferze.

Ostatnie kilometry były wirtualną walką o każdą sekundę. Pierwsza linię mety minęła Vollering, a za nią Pauliena Rooijakkers. Niewiadoma dojechała na metę czwarta. Nawet bonifikata za zwycięstwo i ponad minutowa przewaga nie dała Holenderce triumfu. Polka triumfowała w klasyfikacji generalnej różnicą czterech sekund.

Osiągnięcia Katarzyny Niewiadomej

Urodzona w 1994 roku Katarzyna Niewiadoma dwa razy stawała na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej Tour de France. Polka jest brązową medalistką świata z 2021 roku, a także mistrzynią świata z ubiegłego roku w kolarstwie gravelowym.

