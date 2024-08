Gwiazda kolarstwa z triumfem w Tour de Pologne. Biało-Czerwoni też mogą się cieszyć

Tuż po zakończeniu igrzysk olimpijskich czołowi polscy zawodnicy, a także ci z czołówki, którzy zrezygnowali ze startu w Vuelta e Espana, rywalizowali na biało-czerwonych drogach w ramach 81. Edycji Tour de Pologne. Na najwyższym stopniu podium stanął jeden z najlepszych kolarzy globu Jonas Vingegaard. Duńczyk od początku zmagań pokazywał świetną formę i „dowiózł” do mety żółtą koszulkę lidera. Polacy nie kończą imprezy z niczym, bowiem nagrody dla najlepszego górala i najaktywniejszego zawodnika zostają w kraju.

Polacy z nagrodami po zakończeniu Tour de Pologne 2024

Ostatni etap Tour de Pologne 2024 prowadził z kopalni soli w Wieliczce do Krakowa. Choć teoretycznie to niedaleki dystans, to organizatorzy poprowadzili trasę przez inne miasta, przez co kolarze mieli do pokonania 141,1 kilometrów. Etap okazał się dobry dla sprinterów, którzy pod koniec rywalizowały o zwycięstwo. Mocno walczył olimpijczyk z Paryża Stanisław Aniołkowski, lecz ostatniecznie wygrał Olav Kooij z Team Visma-Lease a Bike.

W klasyfikacji generalnej triumfował Vingegaard (również kolarz Vismy), który pokonał w walce o zwycięstwo Diego Ulissiego i Oscara Onley’a. Ulissi nie skończył imprezy z niczym, gdyż został najlepszym sprinterem TdP. Nagrody powędrowały także do Polaków. Od pierwszych dni dobrze spisywał się Michał Paluta. Przez to, że na ostatnim etapie nie było żadnych premii górskich, Polakowi do tytułu najlepszego górala było potrzebne przekroczenie linii mety. Z kolei najaktywniejszym zawodnikiem został Norbert Banaszek.

twitter

Kolejne osiągnięcie Jonasa Vingegaarda

Jonas Vingegaard może dopisać kolejny tytuł do bogatej listy osiągnięć. Urodzony w 1996 roku zawodnik w latach 2022-2023 zwyciężał w klasyfikacji generalnej Tour de France. Ponadto w ubiegłym roku triumfował w prestiżowym Criterium du Dauphine, a przed kilkoma miesiącami w Tireno-Adriatico.

Czytaj też:

Fatalne wieści z Tour de Pologne. Dramatyczny wypadek!Czytaj też:

Afera z udziałem PZKol. Trener kadry dolewa oliwy do ognia