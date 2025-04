Mistrz świata oskarżony o molestowanie dzieci. Szokujące doniesienia

O sprawie poinformowały brytyjskie media. Świat sportu jest w szoku, co do doniesień względem gracza, który w 2006 roku był mistrzem świata.

twitter

Co do oskarżeń, mają one dotyczyć lat 1993-2010, czyli bardzo szerokiego okresu czasu.

„Graeme Dott został zawieszony przez WPBSA z powodu sprawy, która ma zostać rozpatrzona przez High Court w Szkocji. W czasie trwania postępowania sądowego niewłaściwe byłoby, aby WPBSA udzielała dalszych komentarzy” – napisał Światowy Związek Profesjonalnego Bilarda i Snookera w specjalnym oświadczeniu ws. snookerzysty.

twitter

Szkot zawodowym snookerzystą jest od 1994 roku. Od tego czasu Dott regularnie pojawia się w cyklu World Snooker Tour. To znana postać zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, gdzie tradycje snookera są wyjątkowo mocne.

Graeme Dott oskarżony o molestowanie dzieci. Poważne zarzuty ws. mistrza świata

Brytyjskie media donoszą, że dokumenty sądowe zawierają informacje o molestowaniu dziewczynki w wieku 10 lat oraz chłopca w wieku 7 lat. Zapiski ujawnione przez dziennikarzy są wstrząsające. Dott miał m.in. rozbierać się przed nieletnim pod prysznicem. Wydaje się, że prokuratur zgromadził sporo argumentów, które jednoznacznie wskazują na winę snookerzysty. Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie jednak poczekać do momentu rozpoczęcia procesu. Póki co świat sportu jest w szoku po tym, co właśnie zostało ujawnione.

Wspomniane zawieszenie Szkota nastąpiło tuż przed rozpoczętymi mistrzostwami świata w snookerze. Dott miał wziąć udział w rundach kwalifikacyjnych. W swoim najlepszym momencie kariery zawodnik był klasyfikowany na drugim miejscu w rankingu światowym. Obecnie znajduje się już poza czołową 50.

Mający obecnie 47 lat Dott ma stanąć przed sądem w Glasgow 11 czerwca.

Czytaj też:

Magiczny wieczór Arsenalu w Lidze Mistrzów! Polak zatrzymał Real MadrytCzytaj też:

Iga Świątek porównana do Roberta Lewandowskiego. „Widocznie tego potrzebowała”