Iga Świątek porównana do Roberta Lewandowskiego. „Widocznie tego potrzebowała”

Wiceliderka rankingu WTA kilka dni temu poinformowała o swojej nieobecności podczas turnieju eliminacyjnego BJKC 2025. Kibice w Radomiu będą musieli zatem obejść się smakiem, ominie ich okazja do zobaczenia w Polsce w akcji Igi Świątek.

Iga Świątek przez eksperta porównana do Roberta Lewandowskiego

Czy nieobecność Świątek będzie odczuwalna? Z pewnością, choć reprezentacja Polski tenisistek ma swoje argumenty, żeby ostatecznie wyjść obronną ręką z wyzwania, jakie stoi przed drużyną.

Choć nie ma co ukrywać, brak Świątek w reprezentacji Polski jest komentowany przez dziennikarzy czy ekspertów, zajmujących się na co dzień tenisem.

– Widocznie Iga tego potrzebowała. Nie mnie to oceniać, czy to jest dobre, czy złe, ale to jest trochę tak, jakby Robert Lewandowski nie przyjechał na jakiś ważny mecz reprezentacji Polski. Myślę, że to można częściowo porównać, chociaż charakterystyka piłki nożnej a tenisa jest jednak zupełnie inna. Z jednej strony można tak porównać, z drugiej strony trzeba uszanować decyzję Igi, która przede wszystkim skupia się na swojej karierze indywidualnej. Rok temu grała wszystko – przyznał Dawid Olejniczak, tenisowy ekspert, w rozmowie dla Polsatu Sport.

To rzeczywiście prawda. Będąc sprawiedliwym, należy podkreślić, na co zwracała uwagę sama Świątek, że mająca 23 lata zawodniczka często występowała w narodowych barwach. Pod koniec 2024 roku był to finał BJKC w Maladze, gdzie Polki odpadły dopiero w półfinale imprezy. Za to na otwarcie sezonu 2025 Świątek zagrała w United Cup, reprezentując Polskę m.in. razem z Hubertem Hurkaczem.

Ze względu na kontuzję w polskich barwach zabraknie również Magdaleny Fręch.

Billie Jean King Cup 2025. Kiedy Polki zagrają w Radomiu?

Turniej eliminacyjny potrwa od czwartku do soboty, czyli w dniach 10-12 kwietnia. Miejscem zmagań będzie Radomskie Centrum Sportu. Polki zagrają w czwartek i piątek. Na początek czwartkowa rywalizacja ze Szwajcarkami (od godziny 15:00).

Dzień później, o tej samej porze (tj. piątek, g. 15:00), Polki zagrają z Ukrainkami.

Reprezentacja Polski wystąpi w składzie: Magda Linette (30. WTA), Maja Chwalińska (121. WTA), Katarzyna Kawa (156. WTA) oraz Martyna Kubka (361. WTA).

Co ciekawe, w szeregach Szwajcarii zabraknie najwyżej rozstawionej z tej nacji w światowym rankingu Belindy Bencic (42. WTA). Wyjątkowo mocne wydają się być Ukrainki, które do Radomia przyjadą zarówno z Eliną Switoliną (18. WTA), jak i Martą Kostjuk (25. WTA).

Ostatnim meczem turnieju będzie sobotnie starcie Szwajcarek z Ukrainkami. Do finału BJKC 2025 awansują jedynie zwyciężczynie rywalizacji w Radomiu.

