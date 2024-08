Tylko jeden krok dzieli Katarzynę Niewiadomą od sukcesu. Polka blisko triumfu w Tour de France

Katarzyna Niewiadoma w ostatnim czasie mocno wpłynęła na Polaków, którzy ochoczo zaczęli śledzić zmagania kolarek. Czołowa polska reprezentantka w tej konkurencji przez ostatnie dwa lata zajmowała trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes, czyli żeńskiej odmiany najsłynniejszego wyścigu świata. W tym sezonie zawodniczka zespołu Canyon-SRAM Racing znajduje się w świetnej dyspozycji co pokazuje na francuskich trasach.

Katarzyna Niewiadoma w czołówce wyścigu przed ostatnim etapem

Urodzona w Limanowej zawodniczka to doskonale znana postać świata kolarskiego. Polka po piątym etapie przywdziała koszulkę liderki wyścigu i póki co jej nie oddała. Przez przedostatnim etapem miała szesnaście sekund przewagi nad drugą w klasyfikacji Cedrine Kerbaol. Siódma część zmagań przyniosła dużo podjazdów, które faworyzowały „góralki”, w tym właśnie Niewiadomą, która słynie z bardzo dobrej jazdy na takim terenie.

Niewiadoma wraz z zespołem bacznie czuwała nad tym, kto próbuje uciekać. Nie chciała dopuścić, by zrobiła to któraś z najgroźniejszych rywalek. Jusine Ghekiere do takich osób w tym roku nie należy, więc Belgijka popędziła po etapowe zwycięstwo. Niewiadoma i tak trzymała się blisko czuba peletonu. Nawet jeśli jedna z rywalek zgarnęła bonifikatę, to i tak dojechanie na czwartym miejscu na metę etapu połączone z rezultatami najgroźniejszych przeciwniczek sprawiło, że przed ostatnim dniem rywalizacji Polka jest w dobrej sytuacji.

W klasyfikacji generalnej 29-latka prowadzi z przewagą 27 sekund nad drugą Puck Pietrese i 37 nad Kerbaol. Karolina Kumiega plasuje się na 81. pozycji, a Agnieszka Skalniak-Sójka na 92.

twitter

Katarzyna Niewiadoma o krok od wygrania Tour de France Femmes

Ostatni etap Tour de France Femmes 2024 prowadzi z Le Grand-Bornard do Alpe d’Huez. Kolarki będą miały do pokonania niecałe 150 kilometrów po górzystym terenie.

Czytaj też:

Fatalne wieści z Tour de Pologne. Dramatyczny wypadek!Czytaj też:

Afera z udziałem PZKol. Trener kadry dolewa oliwy do ognia