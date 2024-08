Polka odetchnęła z ulgą. Utrzymała prowadzenie w klasyfikacji słynnego wyścigu

Do szóstego etapu Tour de France Femmes Katarzyna Niewiadoma przystępowała jako liderka całego wyścigu. Na poprzednim odcinku zajęła drugą pozycję, a Demi Vollering uczestniczyła w poważnej krasie, co sprawiło, że Polka wskoczyła na pierwsze miejsce w klasyfikacji przejściowej.

Niewiadoma utrzymała prowadzenie

Wydawało się, że w piątek Niewiadoma kontroluje sytuację w peletonie. Nawet gdy na 15 kilometrów przed końcem Puck Pieters ruszyła do przodu, by wygrać premię III kategorii, to nasza kolarka trzymała się blisko niej. Niedługo później w ucieczkę zabrały się dwie zawodniczki. Wśród nich była Cedrine Kerbaol. Francuzka chciała jednak jechać sama i mocno przyspieszyła, budując ogromną przewagę nad peletonem.

To było niebezpieczne dla Niewiadomej, bo przed tym etapem reprezentantka gospodarzy zajmowała czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej z 47 sekundami straty do Polki.

Ostatecznie Kerbaol nie dała się już dogonić, ale czołowa grupa w peletonie zmniejszyła lekko stratę. Niewiadoma przyjechała do mety na szóstym miejscu i utrzymała prowadzenie w „generalce”. Ostatecznie straciła w piątek do Kerbaol 21 sekund, co pokazuje, jak świetnym atakiem popisała się jedna z jej największych rywalek do triumfu w Tour de France Femmes.

Niedziela przyniesie rozstrzygnięcia

Kerbaol po świetnej postawie w końcówce szóstego etapu awansowała z czwartego na drugie miejsce ze stratą 16 sekund do Niewiadomej. Trzecia jest obecnie Kristen Faulkner. Amerykanka traci do naszej kolarki 19 sekund. Wszystko zatem może jeszcze się wydarzyć na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacji generalnej. Do końca wyścigu pozostały już tylko dwa etapy. Zwyciężczynię Tour de France Femmes poznamy w niedzielę.

