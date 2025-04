Ponad 200 chuliganów chciało napaść na pociąg. Tragedia była o włos

O sprawie poinformowano 1 kwietnia za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych oraz strony internetowej Policji Dolnośląskiej.

„W wyniku szeroko zakrojonych wspólnych działań funkcjonariuszy komend wojewódzkich z Wrocławia, Poznania, Gdańska, Bydgoszczy oraz Łodzi wymierzonych w chuligańską przestępczość pseudokibiców, policjanci udaremnili próbę konfrontacji na dużą skalę grup pseudokibiców z Lubina w koalicji z pseudokibicami m.in. bydgoskiego oraz bytomskiego klubu piłkarskiego. Opisana grupa liczyła ponad 200 pseudokibiców, którzy planowali napaść na przemieszczających się pociągiem fanatyków legnickiego klubu w niemalże trzykrotnie mniejszej liczbie. Informacje docierające od świadków zdarzenia z powiatów: górowskiego, leszczyńskiego oraz głogowskiego, którzy widzieli kawalkady pojazdów osobowych oraz busów wypełnionych młodymi mężczyznami, pozwoliły sprawnie wytypować miejsce ich gromadzenia. Do działań skierowano także śmigłowiec policyjny w celu ustalenia pozycji agresorów” – czytamy w komunikacie dolnośląskiej policji.

Policja udaremniła gigantyczną ustawkę. Chuligani chcieli napaść na pociąg

Do komunikatu dołączone jest również nagranie, na którym wyraźnie widać, o jakiej skali interwencji mowa. Po zorientowaniu się, że policja wie o gigantycznej ustawce, wiele zamieszanych w sprawę pojazdów, próbowało oddalić się, tym samym starając się uniknąć odpowiedzialności – czyt. kontaktu z interweniującą policją.

Służby zadziałały jednak w odpowiedni sposób, a znaleziony „kibicowski ekwipunek”, niestety, tylko potwierdził, do jak dużej skali zdarzenia o charakterze pseudokibicowskim, mogło dojść.

„W pojazdach ujawniono także ochraniacze na szczękę, pałki, sprzęt wykorzystywany do sportów walki oraz ręczne miotacze gazu. Ponadto każdy z pseudokibiców ubrany był w białą koszulkę, która miała pozwolić identyfikować «swoich» podczas bójki. Mężczyźni byli w posiadaniu emblematów identyfikujących ich przynależność do środowiska pseudokibiców, znanych Policji, drużyn piłkarskich. Liczba osób w przypadku skonfrontowania zwaśnionych grup pseudokibiców mogłaby oscylować w okolicach 300 osób, a dodatkowo narazić na ryzyko osoby postronne podróżujące pociągiem, którym przemieszczali się kibice z Legnicy” – informuje Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu.

Dzięki sprawnej akcji policji nie ucierpiała żadna osoba. Gdyby chuliganom udało się doprowadzić do konfrontacji, zagrożeni byliby nie tylko wspomniani kibice, podróżujący pociągiem, ale również najprawdopodobniej zwykli pasażerowie.

