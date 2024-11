Tomasz K. zatrzymany. Zaskakujące wątki w sprawie byłego reprezentanta

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w ramach śledztwa, którym objęty jest m.in. Tomasz K., ujawniono rozbudowany nielegalny proceder. Miał on polegać na wystawianiu i sprzedaży przez zorganizowaną grupę przestępczą nierzetelnych faktur VAT. Wystawiano je na rzecz innych podmiotów, które później wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych.

Zatrzymanie Tomasza K. Prokuratura podała nowe informacje

Śledczy tłumaczyli, że początkowo pozyskiwano klientów, zainteresowanych kupnem fałszywych faktur: przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub osoby prawne. Następnie osoby te poświadczały nieprawdę.

Same faktury wystawiały podmioty zarządzane formalnie przez członków grupy przestępczej. Później były one nabywane od wspomnianych osób, by wykazać ich wysokość w rozliczeniach podatkowych i tym samym obniżyć wartość należnej fiskusowi opłaty.

Byłemu piłkarzowi i trenerowi Tomaszowi K. postawiono już zarzuty fałszerstwa faktur i oszustwa podatkowego. Łącznie zarzucono mu na korzystanie z nieprawdziwych faktur na kwotę ponad 2 mln 150 tys. zł.

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono także piątce osób: Januszowi H., Pawłowi Ł., Łukaszowi R., Łukaszowi S. oraz księgowemu Markowi B. „Wobec wymienionych powyżej podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju” – przekazała prokuratura.

Wobec Tomasza K. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł. „W sprawie status podejrzanego posiada łącznie 48 osób. Aktualnie trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej z”fabryki faktur„ przebywa w areszcie śledczym” – podkreślała prokuratura w komunikacie.

Zatrzymany Tomasz K. należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta

Tomasz K. w swojej karierze grał głównie na pozycji środkowego obrońcy. Polskę reprezentował w latach 1998-2006 i brał udział w Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. W ostatnim czasie występował w roli eksperta w TVP Sport.

