Nadchodzi IEM Katowice 2025! Powrót e-sportowych gigantów do legendarnego Spodka

Emocjonujące pojedynki, najlepsze drużyny i niepowtarzalny klimat – to wszystko sprawia, że IEM Katowice co roku przyciąga rzesze kibiców marzących o uczestnictwie w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Faza 1 i Faza 2 – początek rywalizacji

Pierwszy etap zawodów rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 31 stycznia. W tym okresie do walki stanie 16 drużyn, które mierzyć się będą w systemie podwójnej eliminacji. Każdy mecz rozgrywany będzie w formacie BO3, co oznacza, że ekipy muszą wygrać dwa z maksymalnie trzech spotkań, by przejść dalej. Z grupy najlepszych ośmiu zespołów wyłoni się stawka uczestników, którzy dołączą do czołowych formacji zaproszonych na Fazę 2. Ta część turnieju planowana jest na 1–4 lutego i ponownie będzie rozgrywana w systemie podwójnej eliminacji (BO3), gwarantując fanom solidną dawkę e-sportowych emocji.

Play-offy IEM 2025. Finałowe starcia w Spodku

Najwięcej uwagi przyciągają jednak decydujące mecze, które odbędą się w Spodku między 7 a 9 lutego. W ćwierćfinałach i półfinałach zawodnicy zmierzą się w formacie BO3, a wielki finał rozstrzygnie się w BO5, co zapewni jeszcze więcej napięcia i niezapomnianych momentów. Zwycięzcy tych starć przejdą do historii jako triumfatorzy jednej z najbardziej prestiżowych imprez CS:GO.

Bilety IEM 2025. Jak je zdobyć?

Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów, bilety na IEM Katowice 2025 rozchodziły się w mgnieniu oka już w trakcie trzech tur sprzedaży. Odbyły się one:

22 października (pierwsza pula),

(pierwsza pula), 29 października (druga pula, podczas której pojawiły się m.in. bilety jednodniowe),

(druga pula, podczas której pojawiły się m.in. bilety jednodniowe), 5 listopada (trzecia i ostatnia tura).

Jeśli nie udało Ci się zakupić wejściówki w oficjalny sposób, pozostaje poszukiwanie biletów odsprzedawanych przez innych kibiców – warto jednak zachować przy tym ostrożność, by uniknąć nieuczciwych ofert.

Z myślą o osobach, które nie będą mogły uczestniczyć w głównych rozgrywkach, organizatorzy przygotowali IEM EXPO – strefę towarzyszącą o otwartym wstępie, gdzie można aktywnie spędzić czas i poczuć atmosferę wielkiego turnieju. Aby uniknąć kolejek w dniu wydarzenia, zaleca się wcześniejsze przybycie do Katowic i odebranie opasek czy akredytacji. Warto też pamiętać, że uczestnicy poniżej 16. roku życia muszą spełnić dodatkowe wymogi, by wziąć udział w imprezie.

Kto pojawi się na IEM Katowice 2025?

W tegorocznej edycji łącznie wystąpią 24 drużyny. Pierwszych 16 z nich rozpocznie rywalizację w Fazie 1 (29–31 stycznia), a są to między innymi:

Team Liquid

FURIA esports

paiN Gaming

MIBR

3DMAX

Eternal Fire

GamerLegion

Complexity

SAW

BIG

FlyQuest

Astralis

Wildcard Gaming

Virtus.Pro

Imperial Fe

Heroic

Czytaj też:

Rosjanie w finałowych rozgrywkach w Katowicach. Zostali wygwizdani

Z kolei Faza 2 (1–4 lutego) skupi kolejnych 8 zespołów, zaproszonych bezpośrednio przez organizatora, wśród których znaleźli się m.in.:

G2 esports

Team Spirit

The MongolZ

Team Vitality

FaZe Clan

MOUZ

Natus Vincere

Team Falcons

Osiem drużyn z Fazy 1 dołączy do wyżej wymienionych formacji i wspólnie będą walczyć o awans do play-offów w Spodku. Zwycięzcy grup automatycznie znajdą się w półfinałach, podczas gdy ekipy z drugich i trzecich miejsc zagrają w ćwierćfinałach. Wszystkie spotkania w tej części odbędą się w formacie BO3, co oznacza, że zawodnicy muszą prezentować maksymalną koncentrację i wszechstronne umiejętności, aby liczyć się w walce o główne trofeum.

Katowice: e-sportowa stolica na mapie świata

Podczas IEM Katowice 2025 miasto po raz kolejny zamieni się w prawdziwe centrum e-sportu. Wypełniona po brzegi hala Spodka i głośny doping fanów nadają turniejowi niepowtarzalny klimat, który trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Do tego dochodzą dodatkowe atrakcje, takie jak spotkania z zawodnikami czy liczne strefy targowe i partnerskie, co czyni z katowickiej imprezy niezapomniane przeżycie dla każdego pasjonata e-sportu.

Czytaj też:

Team Spirit zwycięzcą finału IEM Katowice 2024. Rosjanie pokonali FaZe ClanCzytaj też:

Strefa IEM Expo 2024 i dodatkowe wydarzenia. Co czeka na fanów esportu?