Żona Zielińskiego „nową Lewandowską”? Ten szczegół z jej życia zwraca uwagę

Nie milkną echa decyzji Roberta Lewandowskiego. Po tym, jak Michał Probierz ogłosił, że rolę kapitana polskiej kadry będzie pełnić Piotr Zieliński, „Lewy” zrezygnował z gry w reprezentacji.

Napastnik FC Barcelony tłumaczył, że zdecydował się na taki krok z uwagi na okoliczności oraz utratę zaufania do selekcjonera. Podkreślił, że w biało-czerwonych barwach nie będzie występował do momentu zmiany na stanowisku szkoleniowca.

Piotr Zieliński o decyzji Roberta Lewandowskiego

W trakcie konferencji prasowej w poniedziałek 9 czerwca Piotr Zieliński odniósł się do decyzji Michała Probierza. – Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To ogromna odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców. Zrobię wszystko, żebyśmy wygrywali mecze, dali wiele radości kibicom – zapewnił.

Zawodnik Interu Mediolan nie chciał komentować zachowania Roberta Lewandowskiego. – To wybitny piłkarz i nie ma tutaj co dywagować. Na reprezentację przyjeżdżają ci, którzy chcą reprezentować kraj. Ja dla reprezentacji zrobię wszystko, każdy podchodzi na swój sposób do tej decyzji – powiedział nowy kapitan biało-czerwonych.

Piotr Zieliński nowym kapitanem. Kim jest jego żona Laura Zielińska?

Piotra Zielińskiego w nowej roli wspiera jego żona Laura. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła relację Marty Glik, która gratulowała jej mężowi nowej funkcji.

Galeria:

Piotr Zieliński nowym kapitanem polskiej kadry. Kim jest jego żona?

Żona Piotra Zielińskiego – Laura Zielińska (Słowiak) – podobnie jak on, pochodzi z Ząbkowic Śląskich. Z wykształcenia jest analitykiem medycznym. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Para wzięła ślub w 2019 roku w rodzinnej miejscowości. Dwa lata później na świat przyszedł ich syn Maksymilian.

Aktualnie rodzina mieszka we Włoszech, ponieważ Piotr Zieliński jest zawodnikiem Interu Mediolan. – Nasza Europa jest najpiękniejsza. Mamy tu wszystko, od krajobrazów po różnorodność w kuchni i bogatą kulturę. A ja mam szczególna słabość i szczęście do Italii, której wspaniałości nigdzie indziej na mapie nie znajdziemy – mówiła w 2019 roku Laura Zielińska.

Kilka dni temu piłkarz i jego żona ponownie została rodzicami. W Dzień Matki 26 maja 2025 roku urodziła się mała Maja Melissa.

Czytaj też:

Robert Lewandowski przerwał milczenie! Zaskakujące faktyCzytaj też:

Lewandowski kontra Probierz. Polacy postawili sprawę jasno