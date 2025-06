Michał Probierz stanął przed dziennikarzami. Jest też nowy kapitan reprezentacji

Nie jest tajemnicą, że ostatnie kilkadziesiąt godzin przed starciem polskich piłkarzy w Finlandii, zdominowane było przez jeden temat. Mowa o zupełnie niespodziewanej, niedzielnej decyzji o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Na reakcje ze strony byłego już kapitana nie trzeba było długo czekać. Lewandowski oficjalnie oświadczył, że za kadencji trenera Michała Probierza, nie będzie występował w drużynie narodowej.

Selekcjoner znalazł się zatem pod naprawdę dużą presją. Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Helsinkach Probierz pojawił się w towarzystwie nowego kapitana drużyny, Piotra Zielińskiego.

Niedługo przed rozpoczęciem spotkania z dziennikarzami, Wirtualna Polska i SportoweFakty opublikowały wywiad z Lewandowskim. Kapitan mocno naświetla to, co wydarzyło się w niedzielny wieczór. Nie zmienia to jednak faktu, że burza wywołana ruchem Probierza i odpowiedzią Lewandowskiego, położyła się cieniem na jakichkolwiek wątkach sportowych związanych z reprezentacją.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski gra najbliższy mecz?

Podczas czerwcowego zgrupowania polscy piłkarze zagrają łącznie dwa mecze. Jeden jest już za plecami, towarzyski przeciwko Mołdawii. Drużyna trenera Probierza wygrała 2:0 (1:0), gole dla Polski zdobywali Matty Cash oraz Bartosz Slisz. Warto dodać, że na Stadionie Śląskim swój ostatni, mecz numer 95. w narodowych barwach, rozegrał Kamil Grosicki. „Grosik” miał możliwość zamknięcia swojej pięknej kariery w reprezentacji.

Drugi mecz, już o dużo większą stawkę, to starcie w ramach eliminacji MŚ 2026. Polacy zmierzą się z Finlandią, będzie to mecz wyjazdowy. Spotkanie Finlandia – Polska zostanie rozegrane w Helsinkach (wtorek, 10 czerwca, g. 20:45). Mecz z Finami z pewnością będzie bardzo istotny w kontekście układu sił w grupie eliminacyjnej.

