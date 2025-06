Zagraniczne media głośno o konflikcie w Polsce. „Trwa walka o władzę”

Michał Probierz odbiera opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, a nowym kapitanem reprezentacji Polski zostaje Piotr Zieliński. „Lewy” odpowiada jasną deklaracją, że w kadrze u obecnego selekcjonera nie zagra. Probierz miał zadzwonić do Lewandowskiego z informacją w tej sprawie, choć mógł to załatwić osobiście. Ta ostatnia część sekwencji wydarzeń – to doniesienia Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl.

Zagraniczne media o konflikcie w piłkarskiej reprezentacji Polski

Postać Roberta Lewandowskiego jest znacząca w światowym futbolu. Trudno się zatem dziwić, że taki krok ze strony samego „Lewego”, ale też selekcjonera polskiej drużyny, jest szeroko komentowany przez zagraniczne media.

Sytuację odnotowano błyskawicznie w mediach społecznościowych. Wpis zamieści Fabrizio Romano, jeden z najlepszych na świecie specjalistów od newsów piłkarskich.

twitter

Nie zabrakło również sporego odzewu zza naszej zachodniej granicy. Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na ogromne zamieszanie w kontekście niedzielnych decyzji. „Welt” zwraca uwagę, że słowa zamieszone w krótkim oświadczeniu Lewandowskiego, można interpretować w konkretny sposób.

twitter

„Mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę gry dla najlepszych kibiców na świecie – napisał Lewandowski, wywierając presję na polski związek. W drużynie trwa walka o władzę” – czytamy w tekście „Welt”.

O decyzji Lewandowskiego po utracie opaski kapitańskiej mówią również w znanej, brytyjskiej telewizji sportowej, Sky Sports News.

twitter

Nie zabrakło również reakcji w hiszpańskich mediach. „Marca” napisała o wyrażeniu przez Lewandowskiego „niechęci” do Probierza i „ostrego ataku na selekcjonera” przez napastnika FC Barcelony. Dziennikarze podkreślają również, że doszło do konfliktu, choć wcześniej wydawało się, że pomiędzy kapitanem a selekcjonerem jest porozumienie.

twitter

Co wymowne, niemal w każdej publikacji zagranicznej podkreślane jest, jak dużą rolę pod względem strzeleckim dla reprezentacji Polski, dawał Lewandowski. „Lewy” to najlepszy strzelec w dziejach drużyny narodowej, z 85 golami w dorobku.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski gra najbliższy mecz?

Podczas czerwcowego zgrupowania polscy piłkarze zagrają łącznie dwa mecze. Jeden jest już za plecami, towarzyski przeciwko Mołdawii. Drużyna trenera Probierza wygrała 2:0 (1:0), gole dla Polski zdobywali Matty Cash oraz Bartosz Slisz. Warto dodać, że na Stadionie Śląskim swój ostatni, mecz numer 95. w narodowych barwach, rozegrał Kamil Grosicki. „Grosik” miał możliwość zamknięcia swojej pięknej kariery w reprezentacji.

Drugi mecz, już o dużo większą stawkę, to starcie w ramach eliminacji MŚ 2026. Polacy zmierzą się z Finlandią, będzie to mecz wyjazdowy. Spotkanie Finlandia – Polska zostanie rozegrane w Helsinkach (wtorek, 10 czerwca, g. 20:45). Mecz z Finami z pewnością będzie bardzo istotny w kontekście układu sił w grupie eliminacyjnej.

Czytaj też:

Możdżonek ocenił zamieszanie wokół Lewandowskiego. Siatkarz nie gryzł się w językCzytaj też:

PZPN reaguje na skandal w reprezentacji. Odbędzie się ważne spotkanie