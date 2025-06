PZPN reaguje na skandal w reprezentacji. Odbędzie się ważne spotkanie

To z pewnością koniec pewnej ery. Michał Probierz odebrał kapitańską opaskę Robertowi Lewandowskiemu, a ten nie zagra dla kadry. Co na to całe zamieszanie PZPN?

Czy Robert Lewandowski rozstał się na zawsze z reprezentacją Polski? To zapewne okaże się wkrótce, ale z pewnością „Lewy" nie będzie za kadencji trenera Michała Probierza kapitana drużyny narodowej. Co więcej, nie będzie również brał udziału w zgrupowaniach, dopóki selekcjonerem będzie właśnie obecny szkoleniowiec. PZPN reaguje na skandal w kadrze Polski. Podano ważny termin Sytuacja na linii Probierz – Lewandowski, wydaje się być bez wyjścia. Selekcjoner Polaków właśnie wybrał nowego kapitana, którym został Piotr Zieliński. Czy polską piłkę stać na rezygnację z takich zawodników, jak najlepszy napastnik FC Barcelony? Wydaje się, że nie, ale fakt faktem, w obecnej konfiguracji, „Lewego" w narodowych barwach po prostu nie będzie. Jak na wielkie zamieszanie wokół najważniejszej piłkarskiej drużyny w kraju zareagował Polski Związek Piłki Nożnej? Pojawiła się pewna deklaracja, mająca nieco uspokoić emocje. Choć fakt faktem, wydaje się, że do zakończenia czerwcowego zgrupowania, nie ma co liczyć na spokojniejsze nastroje. Pomysł na kryzys? Konferencja prasowa. „W nawiązaniu do dzisiejszych wydarzeń i wielu zapytań ze strony mediów, informujemy, że selekcjoner Michał Probierz odpowie na pytania dziennikarzy na jutrzejszej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią (godz. 15:15 czasu polskiego, 16:15 czasu lokalnego, Stadion Olimpijski w Helsinkach). W konferencji prasowej wraz z selekcjonerem weźmie udział kapitan drużyny narodowej Piotr Zieliński" – przekazano w mediach społecznościowych. Dodajmy jednak, że w tym wypadku nie ma mowy o większym zaangażowaniu ze strony PZPN, bo reprezentacje występujące w eliminacjach do ważnych imprez (typu MŚ czy ME) zobligowane są do obecności na oficjalnej, przedmeczowej konferencji. Tak było, jest i jak widać, również będzie w Helsinkach. Kiedy piłkarska reprezentacja Polski gra najbliższy mecz? Podczas czerwcowego zgrupowania polscy piłkarze zagrają łącznie dwa mecze. Jeden jest już za plecami, towarzyski przeciwko Mołdawii. Drużyna trenera Probierza wygrała 2:0 (1:0), gole dla Polski zdobywali Matty Cash oraz Bartosz Slisz. Warto dodać, że na Stadionie Śląskim swój ostatni, mecz numer 95. w narodowych barwach, rozegrał Kamil Grosicki. „Grosik" miał możliwość zamknięcia swojej pięknej kariery w reprezentacji. Drugi mecz, już o dużo większą stawkę, to starcie w ramach eliminacji MŚ 2026. Polacy zmierzą się z Finlandią, będzie to mecz wyjazdowy. Spotkanie Finlandia – Polska zostanie rozegrane w Helsinkach (wtorek, 10 czerwca, g. 20:45). Mecz z Finami z pewnością będzie bardzo istotny w kontekście układu sił w grupie eliminacyjnej.

