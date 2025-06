Lewandowski zdecydował. Nie będzie grał w reprezentacji

„Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem – do czasu kiedy jest jej trenerem – zrezygnować z gry w niej. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie” – przekazał w niedzielę wieczorem Robert Lewandowski. Oznacza to więc, że nie „postawił krzyżyka” na drużynie – wskazał natomiast, że nie będzie uczestniczył w rozgrywkach biało-czerwonych dopóki szkoleniowcem drużyny jest Michał Probierz.

Godzinę wcześniej Polski Związek Piłki Nożnej informował, że trener reprezentacji mianował nowym jej kapitanem Piotra Zielińskiego. „Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy” – brzmi wpis umieszczony 8 czerwca na profilu Łączy nas piłka.

„Lewy” grał w reprezentacji od 2008 roku

We wtorek „orły” zagrają mecz na wyjeździe z Finlandią. To kolejny krok na drodze eliminacji do XXIII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Wpis napastnika FC Barcelony oznacza, że nie zobaczymy go tego dnia na boisku, a zamiast niego drużyną pokieruje pomocnik Inter Mediolanu.

Do kolejnego spotkania, w którym zagra polska reprezentacja, dojdzie na początku września (mecz z Holandią w Rotterdamie) i po raz kolejny z Finlandią (tym razem jednak nie w Helsinkach, ale w Chorzowie na Śląsku). Kolejne miesiące dostarczą kibicom wielu wrażeń – w październiku i listopadzie zobaczą biało-czerwonych toczących bój m.in. z Litwą czy Maltą.

Warto przypomnieć, że jeszcze przed rozpoczęciem czerwcowego okienka kadrowego piłkarz katalońskiego futbol club informował o swojej nieobecności na zgrupowaniu. Spotkał się wtedy z krytyką. – Wiem, że nie wszyscy muszą się zgadzać z moją decyzją. Ja też nie wychodzę z założenia, że wszyscy muszą mnie lubić, ale mi się wydaje, że jednak ten szacunek powinien być. I czy decyzję podejmę taką, można się zgodzić i nie, ale jednak ten szacunek na końcu zawsze powinien być – komentował na antenie Telewizji Polskiej (TVP Sport).

