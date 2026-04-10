KRRiT ukarała Fame MMA. Federacja ma ogromną kwotę do zapłacenia

Federacja organizująca gale, podczas których występują głównie amatorzy, otrzymała od KRRiT kary o łącznej wysokości 300 tys. zł. Fame MMA (MMA to skrót od Mixed Martial Arts – mieszanych sztuk walki), zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie chroniła wystarczająco dzieci przed „szkodliwymi treściami”.

Przewodnicząca KRRiT – Agnieszka Glapiak – nałożyła dwie kary, po 150 tys. zł każda. Jak stwierdzono, federacja nie wdrożyła „skutecznych zabezpieczeń chroniących dzieci przed dostępem do brutalnych i wulgarnych treści publikowanych na platformach YouTube i Twitch”.

KRRiT ukarała Fame MMA. Oto szczegóły

Zdaniem rady radiofonii i telewizji, w udostępnianych przez Fame MMA materiałach znajdowały się „wulgaryzmy, groźby, agresja fizyczna i werbalna”, a także „zachowania o charakterze patologicznym, które mogły być swobodnie oglądane także przez dzieci i młodzież – bez logowania, bez konta i bez kontroli wieku” – wskazano w komunikacie prasowym, opublikowanym na platformie X w piątek (10 kwietnia).

Jak zaznaczyła KRRiT, sieć „nie może być przestrzenią wolną od zasad, w szczególności, gdy odbiorcami mogą być dzieci”.



KRRiT: Brak zabezpieczeń to rażące naruszenie prawa

„Treści nacechowane agresją, wulgaryzmami i przyzwoleniem na przemoc muszą być skutecznie zabezpieczone przed dostępem małoletnich. Brak zabezpieczeń w takich przypadkach jest rażącym naruszeniem prawa i wymaga naszej zdecydowanej reakcji” – uznała rada.

Szefowa KRRiT podkreśliła, że bezpieczeństwo młodych internautów „pozostaje jednym z najważniejszych obowiązków dostawców treści wideo w internecie”.

Jak na razie Fame MMA nie zareagowała na informację przekazaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

twitterCzytaj też:

TVN zmieni właściciela. Paramount zabrał głos ws. pieniędzy z Bliskiego WschoduCzytaj też:

Szczera odpowiedź na zarzuty ws. przyszłego właściciela TVN. „Nie wiem, kogo to, k***a, obchodzi”