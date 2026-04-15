Polakiem zachwyca się cały świat! Właśnie napisał przepiękną historię

A wydarzyło się coś naprawdę historycznego! Antoni Kowalski we wtorkowy (tj. 14 kwietnia) wieczór przypieczętował swój udział w mistrzostwach świata, ogrywając 10:8 Walijczyka Jamiego Jonesa. To była 4. runda kwalifikacji. Wcześniej Kowalski ograł Anglika Connora Benzeya (wynik 10:1 dla Polaka) oraz Joe O’Connora (10:8).

W tym drugim przypadku sukces polskiego snookerzysty był naprawdę imponujący. Kowalski, sklasyfikowany w rankingu światowym na 69. miejscu, pokonał bowiem Anglika będącego aktualnie graczem numer 28.

Antoni Kowalski z awansem na MŚ! Polak spełnił marzenia w Crucible Theatre

Pochodzący z Zielonej Góry Kowalski ograł Jonesa, starszego aż o 16 lat, po pasjonującym pojedynku. Mając we frejmach prowadzenie 5:2, Polak dał się dogonić, a następnie wyprzedzić Anglikowi na 5:6 ze swojej perspektywy. Ostatecznie jednak druga część meczu należała do Kowalskiego, który najpierw wrócił na trzypunktowe prowadzenie (9:6), a następnie domknął mecz frejmem (odpowiednik setów w tenisie) wynikiem 81:16, czyli tzw. brejkiem 50+, dającym historyczny sukces.

Mający 22 lata Kowalski wywalczył historyczną przepustkę do Crucible Theatre w angielskim Sheffield. Czyli zagra w turnieju głównym MŚ, jak pierwszy reprezentant Polski w historii snookera.

Co ciekawe, Kowalski już za sam awans do głównej drabinki turnieju MŚ w Sheffield zyskał nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów. Dodatkowo utrzymał tzw. kartę World Snooker Tour, czyli utrzymał status profesjonalisty. Takowy mają snookerzyści z top 64 rankingu na świecie oraz kilku – tak jak Kowalski – którzy nie mieszczą się w tym gronie, ale np. właśnie zakwalifikowali się do turnieju głównego MŚ.

Z kim i kiedy zagra polski debiutant w słynnym Crucible Theatre w Sheffield? Losowanie nastąpi w czwartek (tj. 16 kwietnia). Wśród potencjalnych rywali Polaka właściwie… same legendy i największe gwiazdy snookera. Choćby aktualny mistrz Zhao Xintong (Chiny), John Higgins (Szkocja), Mark Selby (Anglia) czy bodajże najbardziej znane nazwisko tego sportu ostatnich kilkudziesięciu lat – Ronnie O’Sullivan (Anglia).

twitter

Najważniejsze jednak, że dla polskiego snookera są to historyczne chwile. A o potencjale Kowalskiego i jego wielkim sukcesie, jest naprawdę bardzo głośno.

Transmisje ze snookerowych MŚ dostępne będą na antenach Eurosportu i HBO Max. Początek rywalizacji od najbliższej soboty (tj. 18 kwietnia).

