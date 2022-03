Sebastian Vettel założył specjalny kask. Zobacz, jak kierowca wspiera Ukrainę

F1 i FIA od początku nie pozostają obojętne wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Federacje w pierwszej kolejności rozwiązały umowę z organizatorem Grand Prix Rosji, a później wykluczyły z Formuły 1 Nikitę Mazepina, obywatela Federacji Rosyjskiej. W kwestii wojny na Ukrainie nie pozostają obojętni sami kierowcy, którzy w ramach stowarzyszenia GPDA opublikowali zdjęcia na swoich profilach z dopiskiem „NO WAR” (żadnej wojny) i hasztagiem #racingunited.

Formuła 1. Specjalny gest Sebastiana Vettela

Sebastian Vettel do wszelkich działań wspierających Ukrainę dołożył jeszcze specjalny kask, w którym występuje podczas oficjalnego przedsezonowego treningu na torze w Bahrajnie. To tam, już w przyszłym tygodniu, rozpocznie się kolejny emocjonujący epizod walki o mistrzostwo świata. Vettel na co dzień jeździ w kasku w barwach jego własnej, niemieckiej flagi. Nie jest jasne, czy kierowca zdecyduje się kontynuować w tym kasku cały sezon, czy może jednak jest to jednorazowa akcja.

Vettel znany jest z zaangażowania w społeczne sprawy. Zawodnik czynnie walczy o uprawnienie i zwraca uwagę na sprawy środowiskowe. Podczas GP Wielkie Brytanii zawodnik został po nieudanym dla siebie wyścigu na torze Silverstone i wraz z grupą fanów sprzątał trybuny. – Myślę, że ważną sprawą jest, aby każdy z nas zadbał o środowisko i nie liczył na to, że ktoś posprząta za niego. Musimy od czegoś zacząć i każdy z nas może zrobić różnicę – powiedział Niemiec, cytowany przez „Sebastian Vettel News”.

